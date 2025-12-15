左楠年味提前到位 市議員參選人薛兆基親手製作4萬份「馬上封侯」小紅包

▲左楠區市議員參選人薛兆基在沒有派系奧援下，以毅力與政見理念懇託選民支持。（圖／薛兆基競選左楠區市議員辦公室提供）

【記者 范東平／高雄市 報導】農曆新年將近，高雄市左營楠梓區市議員參選人薛兆基近日在臉書分享團隊完成一項「手作挑戰」，親手製作四萬份馬年「馬上封侯」賀卡與一元銅板小紅包，引發地方關注，不少支持者直呼「很有溫度，也很有誠意」。

薛兆基在貼文中表示，原本可交由印刷廠大量製作的賀卡，他選擇帶領團隊親手完成，除了節省競選經費，更希望將「一元復始」的祝福，親手送到每一位支持者手中。過去一個多月，競選總部宛如「夢想加工廠」，團隊日夜趕工，終於在期限前完成四萬張賀卡與銅板黏貼作業。

值得一提的是，投入協助的並非單一志工群體，而是來自各行各業的朋友，包括作家、導演、藝術工作者及企業人士等。薛兆基指出，大家放下原本工作，只為支持他對左楠未來的理念與承諾。其中，導演顏蘭權更將賀卡與銅板帶回家中夜以繼日完成，讓他相當感動。

薛兆基表示，這份小紅包不只是新年祝福，更象徵一場「對理想的集體承諾」，希望把所有人的疲憊，轉化為改變地方的力量。他也強調，未來將持續以行動回應市民期待，與地方並肩前行。

隨著新年將至，這批「馬上封侯」小紅包也成為左楠地區近期熱議話題，不少民眾期待早日收到這份充滿溫度與象徵意義的新年祝福。

▲左楠區市議員參選人薛兆基與團隊親手製作四萬份馬年「馬上封侯」賀卡與一元銅板小紅包。（圖／薛兆基競選左楠區市議員辦公室提供）

▲隨著新年將至，左楠區市議員參選人薛兆基這批「馬上封侯」小紅包也成為左楠地區近期熱議話題。（圖／薛兆基競選左楠區市議員辦公室提供）

