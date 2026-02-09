左楠綠營內戰太激烈 2名新人相繼退出議員初選
民進黨高市議員初選登記明日截止，應選9席的第4選區（左營、楠梓），確定僅提名4席，但有志參選者大爆炸，原本呈現7搶4態勢，未料日前新人郭原甫宣布不登記初選後，今（9）日另名參選人薛兆基也表態，不會登記，但強調會選到底，用無黨籍身分參選。而綠營內戰只剩下5搶4，包括2名力拚連任的李雅慧、黃文志，新人則有張以理、尹立、黃偵琳爭奪，競爭仍相當激烈。
民進黨在左楠區原有3席議員，李柏毅挑戰立委成功後，現任議員還有黃文志、李雅慧基層實力雄厚，兩人都傾向爭取連任，預料初選可望過關，剩下2席則由3名新人爭搶，其中新潮流的前高雄市文化局尹立跟前立委劉世芳團隊副主任黃偵琳廝殺，湧言會的前高市府青年局長張以理則為陳其邁的子弟兵，眾人勤跑基層拜票，也陸續端出政策，希望初選成功出線。
日前郭原甫是民進黨全國黨代表、原屬民進黨高市議員李雅慧團隊，日前宣布，「初選登記在即，我將不予登記」，在派系競爭與資源差距的現實環境下，這並非他所期待、也不願複製的政治樣貌。未來仍會持續深耕地方、傾聽民意、累積能量，「至於未來將以什麼身分、什麼角色再出發，待時機成熟，我會親自向大家報告」。
今天前市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基也發聲明宣布，不參加民進黨市議員初選，將以無黨籍身分走入大選。他指出，回顧2005年，自己曾為城市發展布局被迫放棄參選市議員，把個人政治選項讓位給公共利益；今在高雄轉型與世代交會的關鍵時刻，「我再次選擇不走體制內安全的道路，而是帶著更成熟的政策準備與戰略格局」，重新回到第一線，承擔更大的責任。
薛兆基強調，「我願意站在最容易被誤解與嘲諷的地方，承擔最多攻擊，也願意為這個選擇負起全部政治責任。即使結果不如預期，也不會讓任何夥伴與支持者承擔後果」、「每一票都是改變的力量，讓我們一起為高雄再加一席關鍵力量，也為左楠開啟過去從未出現過的承擔型政治」。
