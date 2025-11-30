左楠議員之爭 綠新秀挑戰藍軍

國民黨高雄市議員李眉蓁拚連任。（本報資料照片）

高市左楠區議員競爭激烈，國民黨高雄市議員李雅芬（左一）、陳玫娟（左二）、陳麗珍（右一）於活動場合與國民黨立委柯志恩（右二）合照，3人都爭取連任。（紀爰攝）

國民黨高雄市議員白喬茵（左二）、陳玫娟（左三），與無黨籍高市議員陳善慧（右四）、民進黨高市議員李雅慧（右三）於活動合影。（紀爰攝）

罷韓運動領銜人尹立宣布投入民國115年民進黨高雄市左楠區議員初選，並與市長陳其邁合體掛出競選看板。（本報資料照片）

民國111年高雄市議員左楠區落選頭的黃偵琳（右一），再次挑戰角逐民國115年民進黨高雄市左楠區議員初選。（紀爰攝）

民國115年九合一大選逼近，高市議員第4選區（左營楠梓）應選9席，藍營現任5席、無黨籍1席拚連任；綠營除現任2席求保底，1席轉立委空缺要補，另6位選將角逐提名，初選共8人搶4席提名，競爭激烈；地方人士分析，左楠區移入不少年輕人口，綠營又以年輕世代出擊，讓藍營穩固優勢備受挑戰。

左楠區向來是藍營實力深厚選區，目前藍營占5席。現任6連霸議員陳玫娟在左營土生土長，20多年來勤跑基層，當市民監工，贏得地方肯定；主播出身的白喬茵，曾任韓國瑜市府團隊副發言人、國民黨發言人，當選以來網路聲量攀升，她問政風格犀利，是藍營戰力之一。

地方人士分析，民國111年陳玫娟以1萬2005票當選，低空飛過，可能與首次參選就以1萬8582當選的白喬茵票源重疊，但當年白喬茵受「韓旋風」加持贏得第1高票，這次是否能在空戰優勢外補上基層能量，值得繼續觀察。

藍營5連霸議員陳麗珍曾任里長，深耕地方逾20年，獲選民好口碑；李雅芬民國111年初戰當選，身為警眷的她，父親為中和里前里長李水樹，地方實力不容小覷；4連霸議員李眉蓁，2020年曾被派出參戰高雄市長補選，卻因論文抄襲案落幕，但她勇於承擔，重新攻讀學位取得畢業證書，現在要續拚連任。

綠營則競爭激烈，目前將提名4席，除現任黃文志、李雅慧拚連任，另有已轉立委的李柏毅空缺待補，其餘角逐提名的選將，包括前高市府青年局長張以理、曾發動罷韓的前高市文化局長尹立、上屆左楠議員落選頭的黃偵琳、謝長廷機要出身的薛兆基，另李雅慧服務處副主任郭原甫辭職參戰，前高市議員蔡長根也有意捲土重來，共8人搶4個名額。

地方人士分析，隨著台積電進駐楠梓將帶動左楠地區青年選票，而綠營推派年輕面孔，讓藍營備受挑戰；藍營力拚穩住現有5席，綠營則以4席為目標，但現任1席無黨籍議員陳善慧也尋求連任，讓選情增添變數。