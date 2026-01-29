左楠議員綠營新人選將郭原甫 晚間突宣布退選

高市議員第4選區（左營、楠梓）綠營新人選將郭原甫，29日無預警在臉書上宣布退選，表示自己不會參加初選登記，未來走向將再與大家報告。（翻攝自郭原甫臉書／紀爰高雄傳真）

九合一大選步步逼近，高市議員第4選區（左營、楠梓）競爭激烈，該區應選9席，藍營現任5席、綠營2席、無黨籍1席，另有1席轉任立委。依慣例綠營將提名4席，除現任議員黃文志、李雅慧爭取連任之外，還有新人選將張以理、尹立、黃偵琳、薛兆基及郭原甫爭取提名，但29日傍晚，郭原甫無預警在臉書上宣布退選，表示自己不會參加初選登記，未來走向將再與大家報告。

郭原甫過去擔任李雅慧服務處副主任，為爭取綠營高市議員初選登記而離職，地方人士指出，他腳步勤快、認真經營基層，經常能看見他騎機車親自在大街小巷張貼文宣、發送傳單，希望能讓更多選民認識自己。

廣告 廣告

今晚郭原甫發文指出，去年六月，他出於對地方服務的熱忱，也深信在地的年輕世代應該承擔更多責任，而選擇投入市議員黨內初選。歷經近8個月的反覆思考與觀察，他更加體會到，政治不只需要熱情，更需要對結構與現實的清醒認知，基於如此判斷，他決定不登記本次市議員黨內初選。

郭原甫表示，在派系競爭與資源差距的現實環境下，這並非他所期待、也不願複製的政治樣貌。未來，他仍會持續深耕地方、傾聽民意、累積能量，用行動回應當初投入公共事務的初衷。至於未來將以什麼身分、什麼角色再出發，待時機成熟，他會親自向大家報告。

【看原文連結】