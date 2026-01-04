左楠議員選舉 藍綠大打社群戰

民國111年高雄市議員選舉左楠區落選頭黃偵琳（右一）將再次挑戰議員初選。（本報資料照片）

前高市文化局長尹立宣布投入民國115年民進黨高雄市左楠區議員初選，並與市長陳其邁合體掛出競選看板。（本報資料照片）

高市左楠區議員競爭激烈，民進黨有不少新人選將參戰，包括前高市青年局長張以理（左）與謝長廷機要出身的薛兆基（右），他們與綠委邱議瑩（中）合照。（本報資料照片）

國民黨高雄市議員白喬茵（左二）、陳玫娟（左三）與無黨籍高市議員陳善慧（右四）、民進黨高市議員李雅慧（右三）於活動合影。（本報資料照片）

高市左楠區議員競爭激烈，國民黨高雄市議員李雅芬（左一）、陳玫娟（左二）、陳麗珍（右一）於活動場合與國民黨立委柯志恩（右二）合照。（本報資料照片）

國民黨高雄市議員李眉蓁拚連任。（本報資料照片）

九合一地方選舉步步逼近，高市議員第4選區（左營、楠梓）競爭激烈，藍綠現任議員、新人選將除了打陸戰之外，社群戰也不遑多讓。以選區結構來看，左楠地區大樓林立、封閉式社區比例高，加上家用電話使用率逐年下降，因此，各選將轉而加強網路社群經營來接觸選民，並塑造個人魅力，盼在初選提名前累積聲量，爭取更多民眾支持。

左楠選區應選9席，藍營現任共5席，其中白喬茵被認為是社群平台活躍代表，臉書有6萬人追蹤外，Threads、IG皆有破萬粉絲，她拍攝許多議題性短片，跟網友互動頻繁；另位國民黨議員陳玫娟雖然是資深選將，但臉書也有1.5萬人追蹤，經常分享會勘行程，圖文影音並茂，累積不少人氣。

此外，臉書6.7萬人追蹤的李眉蓁，過去多以圖文分享近況，近期開始拍攝創意短影音，並同步串聯各平台，讓曝光度大幅增加；陳麗珍、李雅芬近年則專攻臉書為主，除分享日常、向選民報好康之外，過年過節也會線上與民眾互相道賀，展現親和力。

綠營部分，現任2席拚連任，人稱顏值擔當的李雅慧臉書有3.6萬人追蹤，PO文以靜態為主、動態為輔，短影音最高觀看達21萬次，鐵粉甚多；黃文志臉書則有1.3萬人追蹤，同時經營Threads、IG，分享家庭日常與孩子的有趣互動等，以生活化內容強化與大眾的情感連結。

綠營這次有不少新人選將參戰，前高市青年局長張以理幾乎每日更新圖文或短影音，以開箱美食與生活議題為主，相當吸睛；前高市文化局長尹立自從宣布參選後，經常在各社群發表美食及歷史祕境的趣味影片。另外，黃偵琳、薛兆基、郭原甫也多次在臉書發表相關政見及地方看法。

地方人士分析，過去選將多透過社區活動、拜會里長增加曝光，如今隨著時代轉變，社群網站成為重要助力，選將們不得不調整步伐、加強經營。但左楠區仍有不少舊部落與長輩，如何在有限資源內在陸戰與空戰之間取得平衡，將成為選戰勝負關鍵。