左流右新策略奏效 長者新冠疫苗接種率增3成

「左流右新」雙疫苗策略奏效，二○二六持續強化高風險防護。疾管署長羅一鈞表示，二○二五年推動「左流右新」雙疫苗並行政策，在流感與新冠疫苗接種表現上已逐步展現成效。流感疫苗方面，受疫情提早升溫、媒體關注及政策誘因帶動，整體接種動能明顯回升；新冠疫苗在六十五歲以上長者族群的接種率，也較前一年度同期增加約三成，然，雖然國內新冠疫情目前處於低點波動，但國際疫情仍呈現升溫趨勢，高風險族群仍需持續提高接種率，作為預防重症與降低醫療負擔的重要防線。

馬偕兒童醫院醫師邱南昌指出，國內新冠疫情近期呈現低點波動，門急診就診人次較前一週下降，但仍持續出現新冠併發重症病例，顯示社區傳播風險尚未完全消退。國際疫情方面，全球SARS-CoV-2陽性率近期上升，尤以非洲與西太平洋區署最為明顯，目前全球與國內流行變異株皆以XFG為主。

廣告 廣告

研究顯示，新世代COVID-19疫苗對主流變異株具良好保護力，接種後中和抗體效價顯著提升，且不良事件通報率已接近流感疫苗水準。邱南昌提醒，六十五歲以上、慢性病及未接種疫苗族群仍為重症高風險對象，應把握新冠與流感疫苗可同時接種的便利性，及早完成接種以降低重症風險。

四都展現差異化治理，打造常態化防疫新模式。臺北市政府衛生局以高曝光、多元宣導策略強化接種動能，結合捷運廣告、影音媒體與抽獎活動擴大政策觸及率，並全國首創「社區疫苗接種系統」，以數位化流程取代紙本作業，即時檢核接種資格，兼顧效率與安全。

桃園市則聚焦制度穩定與政策對齊，配合中央推動雙疫苗並行，透過衛生局與基層衛生體系密切協調，將流感與新冠疫苗接種納入既有公共衛生服務節奏，確保政策長期落地不中斷。

臺南市以「分群分眾、深入生活圈」作為核心策略，突破疫苗疲乏，結合高密度設站、跨局處與公私協力，並透過AI宣導、LINE圖卡及垃圾車廣播等方式，打造貼近日常生活的防疫提醒。

高雄市則以數據管理與獎勵機制作為主軸，透過績效評比、社區設站與到點服務，驅動第一線接種動能，展現都會型、績效導向的防疫推動模式。

台灣健康聯盟吳玉琴理事長總結表示，本次活動不僅是成果回顧與表揚，更是政策交流與經驗累積的重要平台。未來THA將持續扮演中央與地方之間的橋樑，協助彙整地方實務經驗，深化政策對話，為二○二六年進一步推動慢性病族群及其他公費對象接種，奠定更穩固的防疫基礎。