「左流右新」不缺席 健康團圓過好年

接種疫苗示意圖 (新北市衛生局提供)

記者黃秋儒／新北報導

農曆春節將至，連續假期間(2/14-2/22)親友團聚、走春拜年及國內外旅遊等活動頻繁，恐增加呼吸道疾病傳染風險。為照顧更多市民防疫需求，新北市衛生局將於10日下午2至4時於新北市板橋區景星市民活動中心、11日下午2至4時於板橋北極宮(新北市溪崑二街73巷1號)及11日下午2至4時於永和區愛買永和店(新北市永和區民生路46巷56號)設立疫苗接種站，接種疫苗後約需2週才能產生足夠保護力，現新北市剩餘公費疫苗約2萬劑，提醒符合公費流感及新冠疫苗資格的民眾，於春節連假前儘速前往接種，以提升保護力，安心過好年。

廣告 廣告

新北市衛生局指出，依據疾管署監測資料顯示，新北市115年第4週(1/25-1/31)類流感門急診就診1萬8千餘人次，較前一週上升8%，近期疫情呈上升趨勢，疾管署分析，農曆春節期間流感將進入流行期。本市自114年10月起已累計73例流感併發重症病例，其中17例死亡。衛生局說明，長者、幼兒、孕婦、具慢性疾病等高風險族群，接種疫苗後可大幅降低重症及死亡之風險，請尚未接種過本季流感疫苗之民眾把握機會，儘速安排接種，提升群體免疫。另新冠LP.8.1疫苗自本(115)年1月1日起至本年2月28日開放全國滿6個月以上民眾接種，鼓勵市民「左流右新」同時接種，獲得雙重保護，守護自己與家人的健康。

流感＆新冠疫苗社區接種站。新北市衛生局提供

衛生局提醒，春節連續假期人際接觸與移動頻繁，呼吸道病毒傳播風險增加，籲請民眾應儘速完成流感及新冠疫苗接種，並落實個人防疫措施，如出現呼吸道症狀，應自主佩戴口罩並在家休息，以減少病毒傳播機會，守護自身及親友健康。春節連假期間疫苗接種不打烊，本市約290家合約醫療院所持續提供疫苗接種服務，開診相關資訊公布於本局官網，資料查詢路徑>機關業務>疾病管制>新北市流感疫苗及COVID-19疫苗接種地點資訊查詢。