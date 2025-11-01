「左流右新」擴及50歲以上！ 打氣旺無望全民開放

公費流感及新冠疫苗1日開放第二階段接種，施打對象為50至64歲無高風險慢性病成人，疾管署特別舉行「左流右新 健康安心」開打記者會，署長羅一鈞（前左）親自示範接種流感及新冠2種疫苗。（圖／中時記者趙雙傑攝）

第二階段「左流右新」1日開打，擴及50歲以上民眾。疾管署長羅一鈞表示，今年公費流感疫苗第一階段採購了648萬劑，截至10月30日已打掉431.7萬劑，創下史上打氣最旺紀錄，明年初看來不會有開放全民接種的機會，民眾若非公費對象，可考慮自費接種疫苗。

羅一鈞、防疫大使謝祖武、曲艾玲1日共同帶頭接種「左流右新」，全聯南港旗艦店準備了250人份疫苗，一大早就被搶光，衛生局還加碼配送。

羅一鈞說，這是他第23次接種流感疫苗、第8次接種新冠疫苗，謝祖武更帶了小黃卡，透露自己是「疫苗控」，雖然「健康存摺」APP提供接種紀錄查詢，但使用小黃卡是一種儀式感。

曲艾玲透露先生曾染流感，因肺炎住院15天，此後每到流感季，就會問她「疫苗什麼時候來？」她感謝政府提供了很好的資源，有些老人不喜歡到醫院，擔心打疫苗卻意外染病，全聯是很好的場地，來打疫苗，還能順便買菜。

羅一鈞表示，今年公費流感疫苗創下史上打氣最旺紀錄，第二階段開打，有230萬劑疫苗提供民眾接種，希望民眾都能打到。流感疫情到11月中旬還是會流行，近期氣溫下降，12月中或月底，疫情可能會捲土重來，鼓勵民眾來全聯買東西，可把握機會順便打疫苗。若打氣很旺，疾管署11月底將評估增購。

因應公費流感及新冠疫苗進入第二階段接種，台東市衛生所加班開設專診，現場人潮踴躍、打氣熱絡，雖然衛生所內部正進行整修，空間略顯狹窄，但報到區前湧入大批民眾，填寫資料、量測血壓後依序進入注射室，挽起左、右衣袖接種疫苗，昨日共施打約200劑。衛生所主任張裕君表示，若民眾接種意願持續高漲，今年疫苗恐難開放至全民接種，第二階段就可能打完。

