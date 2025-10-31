「左流右新」第二階段 今起開放接種

接種流感疫苗。（圖／宜蘭縣府衛生局）





今(114)年公費流感疫苗及新冠LP.8.1 疫苗於11月1日起開始第二階段接種，第二階段施打對象為50至64歲無高風險慢性病成人。宜蘭縣目前有87家合約院所可提供流感疫苗接種服務，62家合約院所可提供新冠LP.8.1疫苗接種服務；宜蘭縣府衛生局11月份亦持續安排校園集中接種服務，而各鄉(鎮、市)衛生所11月份亦已安排97場次社區接種及26所校園接種場次來提供服務。

依據衛福部疾病管制署統計，今年公費流感疫苗接種人數約為去年同期的1.2至1.3倍。回顧過去5年接種量，今年10月有望超越，成為接種最踴躍的一年。隨著流感疫情與低溫，民眾對疫苗的需求明顯提升，宜蘭縣公費流感疫苗已採購13萬劑，自10月1日開打後，截至10月底已接種8萬多劑，使用率超過6成，10月底由中央再增撥4,070劑，預估12月前疫苗將用罄。

宜縣府衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣近半個月來天候不佳，間接影響疫苗施打率;呼籲符合公費流感及新冠疫苗資格且尚未接種的民眾，尤其是65歲以上長者、幼童、學生、醫護人員及高風險族群等11類對象，要把握時機，請攜帶健保卡儘速前往合約醫療院所接種疫苗。

宜縣府衛生局亦提醒接，種完疫苗後，仍請保持手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手，有發燒、咳嗽等類流感症狀應佩戴口罩及生病在家休息等措施，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，相關合約院所可至宜蘭縣政府衛生局網站(流感疫苗：https://reurl.cc/qKzQbn及COVID-19疫苗：https://reurl.cc/5bkY9v)查詢。請符合接種資格的民眾，及早前往本縣流感及COVID-19疫苗合約院所完成接種，才能有效降低感染的風險!若有相關疑問，可撥打1922傳染病諮詢專線或宜蘭縣府衛生局03-9357011防疫專線洽詢。

