「左流右新」2階今起開放接種 嘉市2接種站送好禮

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕公費流感及新冠疫苗今天(1日)起開放第2階段對象接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對象，可同時接種流感及新冠LP.8.1疫苗。嘉義市將於8日及15日開設2場免費社區接種站，皆免預約，隨到隨打，完成接種任一種疫苗，即獲贈健康好禮一份，市府呼籲符合資格民眾，把握機會接種。

市府表示，衛生局與疾病管制署及全聯福利中心攜手合作，將於全聯指定門市設置2場免費社區接種站，分別於8日上午9至12時在全聯民權店(民權路177號)、15日上午9至12時在全聯興業西店(興業西路245號)提供新冠和流感疫苗接種服務。

凡在這2場接種站完成接種任一疫苗的民眾，可獲得全聯提供的健康好禮一份(每人限領一份)。

衛生局說，秋冬為呼吸道傳染病好發季節，尤其長者容易受到感染，為導致重症及死亡的高風險族群，鼓勵民眾可以同時接種「左流感右新冠」，一次獲得雙重保護力。

衛生局表示，設籍嘉市於今年10月1日至12月31日期間接種公(自)費流感疫苗及新冠疫苗者可獲得2次抽獎機會，相關抽獎辦法將另行公告，籲請民眾把握機會，攜帶健保卡及相關證明文件踴躍接種。

有關流感及新冠疫苗合約醫療院所和社區接種站，歡迎電洽衛生局詢問：05-2338066。

