左滑右滑找不到真愛，不如找AI代打？Tinder、Bumble營收崩跌，改推「賽博月老」救業績

近年交友軟體熱度下降，陷入所謂的「絕望循環」：無止盡左右滑動的操作模式使用戶厭煩，要在難以計數的個人檔案中找到理想對象似乎難如登天，互動中的用戶還會突然蒸發，於是他們刪掉App，但過了幾個月又把App下載回來。大多數交友軟體都可以免費註冊用戶，付費訂閱（費率多為一個月30美元）可以解鎖進階篩選、無限制瀏覽、提高個人檔案曝光率等服務，用戶不再買單，營收也就跟著碰壁。

Bumble為全球最受歡迎的交友軟體之一，但是Bumble自2021年2月上市以來，市值崩跌超過90%，過去一年更流失9%付費訂閱用戶；Tinder和Hinge的母公司Match Group市值也從2021年的高點縮水約80%，過去一年流失5%付費訂閱用戶。《紐約時報》（The New York Times）報導，雖然這兩間公司的用戶總數量有所增加，而付費用戶僅佔其中一小部分，但他們貢獻了大部分收益，Match Group用戶中的20%付費訂閱進階服務，這筆錢是該公司收益的97%；根據剛發布的季度財報，兩間公司營收均出現下滑趨勢。

為了提升競爭力，交友軟體紛紛採用人工智慧新技術來簡化配對流程，讓用戶不必再逐一瀏覽、篩選個人檔案。今年五月創立的交友網站「Known」提供AI配對服務，創辦人與心理學家團隊共同設計配對服務的前置問卷。用戶花二十分鐘與AI聊天機器人聊自己的理想對象，列出好球與地雷等資訊，然後靜待AI篩選「合格」的配對用戶，只要一次支付25美元，就可以和對方線下見面。用戶回饋指出，按次付費比訂閱制更能驅動用戶從螢幕轉向真實世界約會，而且Known也在舊金山多次舉行線下單身人士活動，參與者多達200人。

新創公司挾帶AI工具進入市場，龍頭品牌也開始採用AI改善用戶體驗，嘗試引入付費訂閱的配對工具。Tinder發布AI工具，每日推播潛在配對對象的資訊，並行測試名為「Chemistry」的AI配對服務，用戶可以授權App取用手機相簿讓AI更了解他們；目前Chemistry是免費服務，往後Tinder可能會將其改為收費服務。Hinge在今年三月推出以生成式AI為基礎的配對演算法，利用個人化設置引導用戶展開更深入的對話，Match Group八月時表示，Hinge的新演算法讓配對率提高15%。男同志交友軟體Grindr則發布AI整合轉型計畫「gAI」，推出「助攻」提供對話建議、生成個人檔案摘要、再次介紹過往配對對象等六項功能，Grindr計畫將其中最受歡迎的功能納入進階訂閱方案。

Match Group營運長胡塞尼（Hesam Hosseini）表示，「AI已經在我們的產業中擔綱重任，但我認為它有潛力造成變革，帶來新的科技轉型。」胡塞尼則指出，交友軟體轉向AI配對服務使人想起早期的線上約會網站，那時用戶需要填答好幾十個問題來創建個人檔案。Bumble創辦人赫德（Whitney Wolfe Herd）於今年三月再度接掌執行長職位，她表示Bumble正在開發新的App，這款App將以AI為基礎，根據用戶資訊為其量身創建交友檔案，幫助他們尋找潛在配對對象。赫德表示AI交友並非一時熱潮，「我們將迅速地全力投入」。

許多交友軟體公司都在進行AI工具內部測試，提供回饋與建議的約會教練、模擬約會並回報結果等等，部分企畫可能永遠不會發布。社群媒體Facebook內的交友服務最近也推出AI功能，用戶提供理想對象的條件或特徵，由AI助理尋找潛在對象。

AI介入交友配對 用戶反應不一

除了使用交友軟體提供的AI服務，用戶也會主動使用AI工具爭取配對機會。Tinder母公司Match Group與美國印第安納大學（Indiana University）金賽研究所（Kinsey Institute）今年六月發布一份研究發現，目前美國約四分之一的單身人士會使用AI工具讓交友軟體的個人檔案更具吸引力，並使用這些工具來撰寫傳給其他用戶的訊息。

《經濟學人》（The Economist）報導，莫斯科的一名軟體工程師亞歷山大（Aleksandr Zhadan）為了提高交友軟體效率，自己編寫AI機器人來瀏覽無數Tinder檔案，也讓這個機器人「代表」自己和超過5000名女性用戶互動，然後與其中100名用戶線下約會，整個過程花費約一年。亞歷山大驕傲地說，他剛剛與AI機器人引薦的另一半完成訂婚，他的未婚妻得知他用AI追求她的時候感到訝異，但並沒有改變決定。

然而交友軟體讓AI「介入」配對及互動，卻使部分用戶感到不快，有人抱怨被ChatGPT等語言模型生成的甜言蜜語矇騙。英國里茲大學（University of Leeds）哲學講師布勒寧（Luke Brunning）就現代親密關係進行研究，主張科技的介入會讓約會「產生更多不信任」。交友軟體必須顧及用戶對AI或「自動化」的抵制情緒，例如Hinge的AI功能宣傳策略，就是避免使用「AI」這個詞。



