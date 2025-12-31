左營二軍港工程影響漁民權益 海軍編近28億元補償丶明年元旦起生效

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化左營海軍艦隊的戰時生存性，國防部已啟動「威海計畫」(N-WH計畫)興建左營二港口，由於影響鄰近漁會漁港環境及漁民捕撈作業，引發漁會及居民多次抗議，為求公平合理補償漁會漁民之漁港港口改善、漁業 經濟、漁船繞道油耗及漁業生態環境等損失，海軍司令部決定編列總額將近28億元的補償金，由左營軍港鄰近漁會及漁港申請，時間就是115年的1月1日起生效。

海軍左營軍港擴建工程影響漁港港口、漁業經濟及漁業生態環境，為鄰近左營軍港之梓官、彌陀、永安及高雄(限柴山泊地) 等相關區漁會及其所屬漁民之漁港港口改善(限蚵子寮漁港及彌陀漁港)、漁業經濟損失、漁船繞道油耗及漁業生態環 境復育等事項。

海軍司令部今天指出，海軍自110年起共計召開9次漁會溝通平臺會議，為兼顧漁民生計與瞭解訴求，海軍委託高雄市政府辦理「軍港擴建漁業補償評估」，經各漁會參與研討及確認，完成「漁業補償計畫」；並已奉行政院於114年11月7日核定。待立法院預算審議通過後，將自115 至119年發放，以達共創雙贏目標。

此外，立法院外交及國防委員會考察團本週由召委馬文君率領，前往軍備局工營中心威海工務所與海軍大氣海洋局視察，除聽取單位任務簡報，也實地了解社會韌性預算整建設施施工情形，並對海軍官兵各項建設及備戰成果表達肯定，期妥善運用預算，提升整體防衛戰力。

召委馬文君於視察軍備局工營中心威海工務所港口擴建工程時表示，工程單位具備豐富經驗，執行能力值得肯定，惟整體工期歷時較長。當前國軍正面臨造艦進度及周邊安全情勢快速變化等多重挑戰，期盼工程單位持續強化進度控管機制，加速建設腳步，以符合作戰與整體戰力整建需求。

