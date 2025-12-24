左營凌晨巨響 高中生躺人行道亡...家屬聞訊心碎

高雄市左營區某社區大樓今（24日）凌晨發生巨響，1名16歲高中生被發現倒在馬路上，救護人員第一時間趕抵現場，但到場時發現他呈明顯死亡，事發原因仍待釐清。

媒體報導，這起事件發生於今天凌晨2時，警消獲報左營區某大樓發生墜樓事件，到場後發現林姓高中生墜樓，並呈明顯死亡，後續查出他是大樓住戶，聯繫其家屬到場，目前尚未發現外力介入，全案報請橋頭地檢署相驗，事發原因仍待釐清。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

