左營哈囉市場舊又亂 民盼整修

高雄左營哈囉市場已有67年歷史，民眾指出，市場內部分區域陰暗潮溼，需要好好整頓。（紀爰攝）

高雄左營區哈囉市場擁有數十年歷史，但老舊狀況與周邊的蓮池潭、孔廟等國際觀光景點形成極大反差，有民眾反映，市場環境雜亂，不僅地磚溼滑、洗手間老舊，還經常有大老鼠、蟑螂竄出，認為有衛生疑慮，盼相關單位設法改善；議員呼籲市府重視地方意見，積極維護市場環境品質；高市府回應，已陸續辦理修繕工程，將持續優化環境。

左營哈囉市場有67年歷史，因靠近左營軍港又被稱作「兵仔市」，早期美軍駐紮時會前往採購，不懂英文的菜販們只能用一句「HELLO」與美軍們交流，後來便成為在地人口中的哈囉市場。隨著美軍撤離、時代變遷，市場成為在地人買菜的好去處，但部分區域老舊雜亂，讓居民認為該好好整頓。

廣告 廣告

居民表示，哈囉市場內照明不足，有些地方陰暗潮溼，走在地磚上都會害怕滑倒，而且隨時會有大老鼠竄出，不小心踢到老鼠都會起雞皮疙瘩；攤販指出，以前老鼠確實沒這麼多，現在的老鼠又肥又大隻，而且不怕人，大家也感到非常困擾。

高市議員陳玫娟指出，市府近年積極改造左營蓮池潭周邊景點，吸引國際觀光人潮，立意良善，但同時也應顧及老舊市場的更新，讓在地居民們有安全舒適的採購空間，觀光客也能留下好印象。

高市府回應，近年已陸續辦理哈囉市場內通風設施、消防設備、屋頂水槽更新、增設金屬排風器、LED照明燈、監視器等修繕工程，經費逾300萬元；另市場建物結構狀況經技師會勘後，確認穩定無虞。至於地磚更新部分，魚肉區已於先前完成修繕，果菜區已完成更新設計，後續也會依攤商、顧客需求改善整體環境。