左營小客車自撞分隔島 駕駛酒毒駕警移送法辦

高雄左營區翠華路、菜公一路口自小客車失控自撞分隔島，警方獲報到場處理，經查駕駛涉及酒駕、毒駕，依法移送偵辦。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

高雄市警察局左營分局26日接獲通報，指左營區翠華路與菜公一路口發生白色自小客車自撞分隔島事故，警方趕抵現場時發現駕駛身上散發酒氣，經酒精濃度檢測酒測值超標，警方依法將其逮捕並實施搜索，於外套內查獲菸彈，初步檢驗及唾液毒品快篩均呈陽性反應，警方依刑法公共危險罪及毒品危害防制條例等罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦。

左營分局表示，左營派出所26日下午14時許接獲通報，指稱左營區翠華路與菜公一路口發生白色自小客車自撞分隔島事故，警方立即派員趕赴現場處理。

警方到場後確認現場無人受傷，惟發現駕駛李姓男子（28歲）身上散發濃厚酒氣，隨即實施酒精濃度檢測，結果酒測值超過法定標準，警方依法將李男逮捕，並執行附帶搜索，於其外套內查獲菸彈1顆，重量約5.85公克，初步檢驗呈現第二級毒品依托咪酯陽性反應；另對李男施以唾液毒品快篩，結果亦為陽性。

警方遂依現行犯將李嫌逮捕，並依涉嫌違反刑法公共危險罪（酒駕、毒駕）及毒品危害防制條例等罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦。

駕駛李姓男子身上散發濃厚酒氣，經酒測值超過法定標準，現場執行附帶搜索，復於其外套內查獲菸彈一顆。(讀者提供)

警方呼籲，酒後或施用毒品後駕車皆屬重大危險行為，嚴重危害自身及其他用路人生命安全。依刑法規定，酒駕或毒駕若肇事致人重傷，最重可處1年以上7年以下有期徒刑，併科新臺幣100萬元以下罰金；若致人於死，則可處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣200萬元以下罰金。

警方指出，依道路交通管理處罰條例第35條規定，駕駛人如有酒駕、毒駕、拒測或於檢測前施用酒精、毒品等情形，將處新臺幣1萬5,000元至12萬元以下罰鍰，並吊扣駕照1至2年；若駕駛人同時為車主，另將吊扣該汽、機車牌照2年。警方強調，將持續加強取締酒駕、毒駕行為，呼籲民眾切勿以身試法，共同維護交通安全。