左營微笑公園步道 不友善行人

高雄市微笑公園遭民眾發現，公園入口步道存有15公分階梯，不利長者、無障礙人士通行，公園處承諾改善。（任義宇攝）

高雄市左營區微笑公園靠近文守路、天祥二路一隅，有居民發現該處公園步道與天祥二路人行道，存有約15公分高低差，不僅不利身障者通行，就連長輩要進入公園都顯得困難，要繞一大圈從別處出入口才能進出，盼相關單位改善。對此高雄市公園處承諾將檢討。

微笑公園可自博愛路串聯至河堤公園，是附近居民重要休憩據點，不過有民眾反映，微笑公園靠近文守路與天祥二路交叉路口，雖正對河堤公園綠帶，卻在入口處步道有15公分台階，行動不便民眾與長者，要往西側繞行近百公尺處，才得以進入公園。

廣告 廣告

實際訪問公園民眾，提到進入公園步道後，也存在明顯階梯，曾目擊在傍晚昏暗時段，有小朋友騎腳踏車通過，稍不注意差點摔落階梯；另有推輪椅民眾表示，在公園東側靠近文守路的河堤橋，缺乏能行走的人行道，盼相關單位改善，讓公園環境更友善。

高雄市議員白喬茵表示，該緣石設計讓輪椅族與嬰兒車進入公園有很大的阻礙，公園應是讓所有市民平權、無礙使用的地方，應盡速調整以利無障礙通行，也提醒相關單位未來在設計動線時，務必將無障礙空間視為必要條件嚴格把關，落實友善共融。

對此公園處回應，微笑公園東南側意象廣場與人行道存有高低差，將檢討移除，至於文守路河堤橋無人行道部分，目前可由公園內步道穿越園區前往下個路口，暫無影響行人通行疑慮，未來會尋求經費完善人行道系統。