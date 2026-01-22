左營新莊高中實驗室離奇竄火 門窗上鎖無故自燃

21日晚間，高雄左營新莊高中實驗室突然發生火警。（圖／東森新聞）





21日晚間，高雄左營新莊高中實驗室突然發生火警。校方表示，教室門窗都上鎖，初步排除縱火可能，懷疑是學生將上課用的化學物質丟進垃圾桶，才導致起火燃燒。

濃濃煙霧瀰漫在走廊，這些煙是從教室裡頭竄出，深夜時間消防人員獲報，第一時間到場佈水線，要趕緊控制火勢。地上一整片焦黑，是被火舌掃過的痕跡，不明物質也還在冒煙，大家不敢隨意靠近。撲滅火勢後，教室裡一樣被煙塵籠罩，灰濛濛一片，但桌子旁有水龍頭和一盒一盒的教具，起火點是化學教室。

學校保全：「剛剛我聽到火警的時候，我就馬上先來查看，是不是誤報，我先拿滅火器先準備一下這樣。」

因為曾經發生火警警報誤報情形，保全第一時間還以為沒那麼嚴重，想不到這次是真有明火。案發在高雄，晚間10點多，左營區一所新莊高中，化學實驗室突然起火，消防到場發現是堆置在柱子旁的物質在燃燒，化學老師跟校長趕緊回學校查看情況。

學校校長王明政：「今天是上下學期第一天的課，可能學生不知道丟了什麼東西，就悶燒起來。」

還有兩天就放寒假，卻發生火警驚魂，所幸沒有造成傷亡，火調科已經展開調查，要釐清詳細起火原因。

