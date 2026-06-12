左營果貿公辦都更前進台北招商 打造新舊共融城市發展典範

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「左營區果貿段2地號等2筆土地都市更新事業公開評選實施者案」於台北舉辦第二場招商說明會。 圖：高雄市政府/提供

[Newtalk新聞] 「左營區果貿段2地號等2筆土地都市更新事業公開評選實施者案」6月4日高雄辦理首場招商說明會獲業界熱烈迴響，為廣邀全國優質開發團隊參與投資，今(12)日於台北舉辦第二場招商說明會，副市長林欽榮率市府團隊向業界說明開發願景與招商條件。全案預估可引進約146億元民間投資，透過公私協力活化2.48公頃市有土地，打造兼具產學研發展與城市更新效益的北高雄新地標，進一步強化大南方高科技人才培育能量。

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林欽榮表示，在市長陳其邁帶領下，高雄市積極推動都市更新及公有土地活化政策，近年逐步展現具體成果。自2020年8月以來，市府已推動24案公辦都更，累計投資金額達2,832億元。據財政部統計，高雄市去年招商金額達1,116億元，已連續4年榮獲全國促參招商冠軍，並獲頒「招商卓越獎」，展現高雄穩健的投資環境與開發潛力。今年度公辦都更簽約金額已達600億元，「左營果貿都更案」如成功招商可望達800億元規模。

隨著台積電等科技大廠陸續進駐北高雄半導體S廊帶，高階跨域人才需求持續成長，高市府秉持「城市競爭就是人才競爭」理念，成功爭取清華大學、陽明交通大學等頂尖學研機構進駐左營，設立「國家重點領域校際研教園區」，打造全台首座國家級產學研訓基地。為配合研教園區整體發展，高市府已依都市計畫法規定，將果貿段2地號及2-9地號劃定為都市更新地區，並於6月4日發布實施，期望透過公辦都更引進民間專業量能，融合左營舊城歷史文化底蘊與創新研教能量，打造新舊共融的城市發展典範。

左營果貿公辦都更招商基地區位條件優越，涵蓋研教園區C基地，位處左營、楠梓地區發展核心，步行5分鐘即可抵達台鐵左營站，車程5分鐘內串聯高鐵左營站、漢神巨蛋及新光三越等重要交通與商業節點，具備良好開發條件，肩負串聯半導體產業發展與人才培育的重要任務。為降低投資開發風險，高市府已完成研教園區C基地「園區第二會館及多功能活動中心」之使用需求、完整規劃配置圖說、材料規範、地質鑽探、測量等資料彙整為「設計需求說明書」，並納入招商文件中公告，實施者可直接銜接後續興建工作。

此外，實施者除可分回2地號精華房地外，並可適用最高1.5倍都市更新容積獎勵，提高整體開發效益。在兼顧開發效益的同時招商文件亦要求實施者落實公益回饋責任。其中，2-9地號(研教園區C基地)須興建「研教園區第二會館暨多功能活動中心」，並於完工後將房地分回市府，且須於申報開工後3年內完成建設；2地號則須落實三級品管制度，得採分期開發方式辦理，並於申報開工後7年內完工。此外，實施者須捐贈80席公有停車位，並將基準容積10%的獎勵容積捐贈予高雄市都市更新基金，以兼顧公共利益與城市永續發展。

呼應左營舊城歷史風貌，高市府亦針對未來建築設計訂定明確規範。整體建築量體須採「漸退式設計」，建築高度由臨路側向基地內側逐步提升，以兼顧景觀視覺與環境融合；2地號及2-9地號臨東門路側則須分別留設至少20公尺及30公尺退縮空間，以因應未來交通及景觀需求，並結合周邊公園綠地系統，塑造開放、友善且具發展潛力的都市環境。

「左營果貿都更案」於6月1日公告，至9月30日下午5時截止收件，高市府誠摯邀請具備豐富開發經驗與專業實績的團隊踴躍參與，共同投入左營舊城轉型與高科技產業發展，攜手打造兼具歷史文化、人才培育與產業創新的城市新典範，持續推動高雄邁向國際級科技城市。

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林欽榮向業界說明開發願景與招商條件。 圖：高雄市政府/提供

高雄市政府促参委員趙正義、良茂建設董事長陳春銅、高雄市政府副市長林欽榮、高雄市都發局局長吳文彥、都發局副局長郭進宗(左至右)出席「左營果貿都更案」招商說明會。 圖：高雄市政府/提供