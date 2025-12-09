左營槍擊案主嫌驚人「第二身分」曝！先前涉閃兵遭拘提

高雄市左營區今年8月發生通緝犯羅天義，在家附近遭開16槍殺掉的命案，槍手楊云豪潛逃到不明國家，主嫌范嘉榮則是逃往柬埔寨，目前他的黑歷史再被爆出，今年5月竟曾因涉入閃兵案，跟陳零九、陳大天同日被拘提到永和分局並移送。

幕後指使的主嫌范嘉榮。（圖／中天新聞）

回顧整起發生在今年8月22日清晨近7點的槍擊案，地點在左營區文學路的某豪宅外，51歲詐欺通緝犯羅天義牽著比特犬走出住處遛狗，此時埋伏長達50分鐘，身著黑衣的槍手楊云豪見時機來臨，迅速上前近距離對羅天義開了16槍，頭部、頸部與腹部都各命中至少5槍，導致羅天義當場慘死。

槍手楊云豪。（圖／中天新聞）

而楊云豪逃亡全程，都被主嫌范嘉榮派人、車、船援助，讓楊云豪得以先逃往桃園、新竹藏匿，然後轉往屏東，最後在船長協助下，案發一週後從東港搭小琉球籍漁船偷渡出海潛逃出境，在槍擊案一開始的「前置作業」中，包含買槍、買權利車、連續17天看監視器掌控羅天義的作息，都是范嘉榮在幕後真正藏鏡人的指使下出面主導。

幕後指使的藏鏡人范嘉榮。（圖／中天新聞）

據《自由時報》的報導，范嘉榮除了這起轟動社會的大案，竟也涉及今年5月引爆的閃兵案第二波搜索，因為他不想當兵，去年透過友人介紹下，跟陳柏霖、陳零九、陳大天等都找上同一個「閃兵集團」，與首腦陳志明接洽，花了10萬元左右，陳志明因此也傳授他，如何在體檢時憋氣跟丹田出力等方式，製造高血壓異常的假象，最後他用此法成功獲得複檢，而他接到幕後藏鏡人指示要殺羅天義，疑似就是在今年4月等複檢的期間，後來他也跟眾閃兵藝人一起被查獲閃兵犯行，在5月14日於永和住處落網，同樣被帶到永和分局偵訊。

楊云豪開車前往犯案。（圖／中天新聞）

楊云豪燒車滅證。（圖／中天新聞）

楊云豪換開另輛權利車跑路。（圖／中天新聞）

楊云豪搭船從屏東東港落跑。（圖／中天新聞）

