左營槍擊案「殺人帳單」近千萬！買槍買車嫌犯還「出國深造」

犯下左營槍擊案的27歲槍手楊云豪，跟主嫌范嘉榮都潛逃海外，整起計畫性犯罪背後的花費很驚人，買槍、買權利車、送槍手們出國受訓、安家費，以及逃亡後的海外生活費等，「成本」逼近千萬元。

羅天義的作息被完全掌握，最後難逃一死。（圖／警方提供）

據警方調查，北部黑幫分子與羅天義有毒品利益糾紛，因此找來26歲主嫌范嘉榮，從今年4月起策劃整個殺人計畫，還找來徵信社、權利車集團等，安裝遠端監控器，事先調查羅的作息，連續17天看監視器紀錄、整理對方生活作息，並準備槍枝，規劃後續載送、藏匿工作，分工縝密。

槍手楊云豪。（圖／中天新聞）

事實上，在更早之前，幕後主使者為確保能「一擊必殺」，今年7月還先把楊云豪跟另一位槍手都送到東南亞受訓，內容除了操作槍枝、排除故障，還有密集的打靶練習，直到確認2人都相當熟練後，才讓他們「結訓」返台，聽候進一步指令，而讓楊云豪乖乖聽命行事，做案前還先跟妻子相約擁抱道別，據傳已經拿到數百萬的安家費，故能安心行兇。

幕後指使的藏鏡人范嘉榮。（圖／中天新聞）

除了受訓跟安家費，幕後藏鏡人還買槍、買權利車、滅證、找人接應楊云豪，安排蛇頭把他送出境、加上徵信社跟監裝監視器等費用，合計花了快千萬，讓人確定這絕非一般意氣恩怨，而是牽涉龐大毒品利益糾紛，故一定要羅天義死，警方目前正和海外司法機關接洽跨國司法合作，全力追緝楊云豪跟范嘉榮到案。

楊云豪開車前往犯案。（圖／中天新聞）

楊云豪燒車滅證。（圖／中天新聞）

楊云豪換開另輛權利車跑路。（圖／中天新聞）

楊云豪搭船從屏東東港落跑。（圖／中天新聞）

楊云豪搭船從屏東東港落跑。（圖／中天新聞）

