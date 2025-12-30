左營洲仔濕地冬日生機盎然 白鷺群聚、水雉冬羽呈現生態風情

時序入冬，南臺灣氣候依舊溫暖宜人，左營區洲仔濕地公園迎來一年中最具層次的生態景致。園區水岸間可見成群白鷺鷥優雅覓食、展翅飛翔，保育類鳥種水雉則換上樸實的冬羽，在浮葉間輕盈行走，構成冬季濕地最具代表性的自然畫面。

↑圖說：成群白鷺鷥優雅活動於水岸，成為園區景觀的一大特色。（圖片來源：高雄市工務局提供）

公園處表示，白鷺鷥是臺灣常見的水鳥，主要棲息於河口與濕地環境。洲仔濕地內白鷺鷥族群數量穩定，時而靜立水邊、時而成群掠空而過，已成為園區的重要景觀指標。其長期穩定聚集，反映出濕地水質良好、底棲生物豐富，顯示整體食物鏈與生態系運作維持在健康狀態。

廣告 廣告

↑圖說：白鷺鷥靜立水面，倒映出洲仔濕地的自然和諧。（圖片來源：高雄市工務局提供）

同樣吸引目光的還有外型優雅的水雉。公園處指出，水雉以修長腳趾著稱，能在水生植物浮葉間行走而不下沉，冬季羽色轉為低調樸實，與繁殖期的亮麗外觀形成鮮明對比。由於水雉對棲地環境高度敏感，其穩定出現代表園區在水位調控、植被維護及人為干擾管理上均已建立良好基礎，生態保育成果逐漸顯現。

↑圖說：水雉現身水生植物間，構成濕地特有的生態畫面。（圖片來源：高雄市工務局提供）

公園處進一步指出，洲仔濕地自成立以來，持續兼顧生態保育與環境教育功能，不僅是都市中的生態緩衝區，更是市民親近自然、認識生物多樣性的學習場域。園區解說中心定期辦理導覽活動、主題講座與親子體驗，透過社區共學與全民參與，深化民眾對濕地保育價值的理解。

在冬陽映照下，洲仔濕地呈現出靜謐而充滿生命力的風景。公園處也邀請民眾把握時節走訪園區，在專業導覽陪伴下，欣賞白鷺群聚與水雉冬羽的生態之美，感受城市綠地中難得的自然律動。

更多品觀點報導

高雄跨年實兵演練全面升級 陳其邁督導維安應變守護民眾安全

高雄跨年青創市集再度登場 80家攤車陪倒數、嚐美味到凌晨

