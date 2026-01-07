左營海軍士官住家墜樓 艦指部：已陪同家屬送醫協處

海軍士官墜樓，警方調查原因。圖為負責偵辦的左營分局。(記者洪定宏攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕高雄左營今天下午4時許有1名27歲海軍韓姓士官從住家大樓墜落，海軍艦隊指揮部今(7日)晚間表示，韓姓中士今在休假期間於住家頂樓墜樓，即由單位幹部陪同家屬送醫急救，並已由高階幹部赴院協處，並配合警方調查釐清。

本報報導，今天下午4點多，1名27歲海軍士官在高雄市左營區住家大樓墜落，被發現倒臥一樓道路，救護車獲報將他送醫，院方搶救中。

海軍艦隊指揮部今晚表示，所屬韓姓中士本日休假期間於住家頂樓墜樓，即由單位幹部陪同家屬送醫急救；並由高階幹部赴院協處，並配合警方調查釐清。

廣告 廣告

據本報記者了解，警方調閱大樓監視器畫面，初步未發現有外力介入情形，現場及相關處所亦無打鬥或破壞跡象，持續釐清詳細事發原因，海軍也派員協助家屬。

【看原文連結】

更多自由時報報導

送32元電鍋助拾荒婦挨告貪污！清潔隊員判3月緩刑 檢方不上訴

海軍士官在左營住家大樓墜落 送醫搶救中

網傳宜縣2警無故將美女上銬搔癢胸部3小時 警否認將追究責任

藥師在藥單加註「媽媽是婊子」 基隆醫院挨罰6萬抗罰敗訴

