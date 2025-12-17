左營港式臭豆腐專賣店 一鍋家味道 滷出熟客口中十年時光

高雄臭豆腐專賣店，在地深耕十餘年，味道始終如一（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

裕誠路上的左營隱藏版美食：一口港式臭豆腐的起點

當用餐不只是為了填飽肚子，而是療癒一天疲憊的方式，那碗香氣撲鼻、外酥內嫩的小吃，或許比你想像的更用心。

在高雄左營臭豆腐百家爭鳴的街頭巷弄中，有這麼一家店，靜靜座落於裕誠路美食地圖的一角，外觀低調卻深受老饕喜愛，是不少在地人珍藏的左營隱藏版美食。不同於熱鬧喧騰的夜市小吃攤，它更像是一家可以坐下來細細品嚐的左營臭豆腐餐廳，十多年來如一地提供熟悉的港式臭豆腐風味，也因此成為不少人口中的左營必吃美食。

廣告 廣告

左營鴨血臭豆腐，滷香濃郁、色香味俱全，讓人一試成主顧（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從老顧客到接手經營 打造左營港式臭豆腐的生活味



創辦人笑說自己其實是這家店的老主顧，因緣際會下才接手經營。當年，他就是被這一份特別的左營港式臭豆腐吸引，一吃成主顧。他說：「這家店沒有招牌策略，只有真心在做飯。」承襲原老闆的技術後，他用自己的方式延續這份熟悉的味道，也讓這家小店成為不少人心中的左營排隊美食代表。

左營臭豆腐鍋物，份量剛好、暖胃又滿足，飽餐一頓剛剛好（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

媽媽的市場記憶 成就高雄素食臭豆腐的溫度



阿榮臭豆腐的靈魂，其實源自創辦人母親早年在市場擺攤的經歷。當時她做的是蚵仔煎、肉圓、酥炸臭豆腐等台灣經典小吃，而這些記憶中的味道，如今也逐一融入店內菜單。從滷汁調配到口感拿捏，就連注重食材選擇的高雄素食臭豆腐版本，也延續了當年講究手作的精神。



創辦人坦言：「我不是要做創意料理，而是想做一道吃得出感情的小吃。」這樣的初心與堅持，讓《阿榮》不只是廣受歡迎的高雄平價美食，更像是一段與家庭、回憶緊緊連結的日常故事。

左營麻辣鴨血推薦清單中，這家店香氣撲鼻、辣得過癮，人氣不減（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

平價卻不將就 成為左營晚餐外帶與外送的熱門選擇



隨著消費習慣的轉變，阿榮臭豆腐也順應需求，積極拓展外帶與外送服務，讓更多人即使在家，也能品嚐到這份熟悉的溫度與香氣。創辦人說：「我們做的東西，就像做給家人吃一樣，希望價格也能維持在左營銅板小吃的範圍內。」這樣的理念，不僅讓它成為許多家庭心中的左營晚餐外帶首選，也在外送平台上成為人氣高居不下的左營外送美食推薦之一。簡單的一餐，卻承載著家的味道與生活的日常。



想多認識這家左營臭豆腐小店？這些故事值得一看



Q1：這家店跟其他臭豆腐有什麼不同？

《阿榮臭豆腐》強調港式手法與家常滋味，搭配自製滷汁與手炒辣醬，呈現出與夜市攤不同的風格，更像是一間適合慢慢享用的左營臭豆腐攤販，而非速食型小吃。



Q2：為什麼會被稱為左營隱藏版美食？

雖然外觀低調，但它在裕誠路上早就是在地人熟知的小吃店，靠著穩定品質與家庭風味，成為熟客心中真正的高雄左營人氣小吃。



Q3：創辦人是怎麼開始這家店的？

創辦人原是熟客，後來因緣際會接手經營，延續老闆的手藝，再加入母親在市場擺攤時傳承的味道，像是蚵仔煎、酥炸臭豆腐與高雄素食臭豆腐，打造出獨有菜單。



Q4：它為什麼會被推薦為左營必吃美食？

十多年如一日的經營態度、用家人標準做料理的理念，加上價格實在，讓這家店不靠宣傳也自然成為許多人推薦的左營美食之一。



《阿榮臭豆腐》

【本店】

地址：高雄市左營區裕誠路184號

連絡電話：07-559-1343

官方FB：https://rink.cc/vgzlt

Google地圖：https://rink.cc/glv0x

【楠梓店】

地址：高雄市楠梓區德祥路177號

連絡電話：07-366-0825

官方FB：https://rink.cc/2xhcu

Google地圖：https://rink.cc/ue0wa

（最新資訊請以商家公告為準）