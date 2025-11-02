左營眷村改建 緯六路拓寬完工

高雄左營眷村緯六路拓寬正式完工，2日市府舉辦巡禮活動。（紀爰攝）

高雄左營眷村改建計畫有新進展，緯六路拓寬正式完工，2日市府舉辦巡禮活動，在地里長感嘆，眷村閒置10多年，垃圾髒亂問題一直很困擾，如今終於迎來改建，盼日後此地能成為活動場地，帶動人潮；居民建議，希望公車班次、路線增加，並新闢菜市場等；高市府回應，地方建議都將納入參考，目前優先新增公共建設，再陸續修復活化眷舍。

左營海軍眷村是全台最大眷村，鄰近世運主場館、左營高鐵站、楠梓台積電廠區，未來也是左營區發展核心之一；今年高市府啟動緯六路修建計畫，該道路總長378公尺，原本9公尺寬，現在拓寬成20公尺寬。工務局說，原先緯六路與七二路是小圓環，為保留圓環意象，特地在人行道4個角落做成扇形，並利用眷村2側退縮地，增加行人空間。

昨市府舉辦緯六路完工巡禮，在地居民們也紛紛到場參與，居民指出，緯六路改建是好的開始，但眷村面積廣大，目前緯六路周邊其他道路仍破損嚴重，希望市府能陸續鋪平道路，並增加公車班次、路線，以及菜市場或超市等商店。

永清里長郭鎮國指出，海軍眷村閒置10年，垃圾髒亂問題也帶來困擾，過去里長們一起積極爭取緯六路修建計畫，如今看到市府終於出手整頓，非常感動；合群里長倪同慧則建議，未來市府也能在海軍眷村內辦活動，活化空間之餘也帶動人流。

高雄市長陳其邁坦言，大規模眷村改建對市府來說是龐大財政壓力，所以將利用跨區公辦都更，從收益部分挹注30億元作為改建經費，明年底也將強化眷村內公共設施。他也感謝行政院支持，緯六路的預算大部分是來自行政院補助。

文化局則說明，緯六路開闢計畫，也包括整建周邊環境並補足長期缺乏的公共設施，連結周邊合群新村，打造新舊共融的新眷村。目前會陸續新增公設，包含1處聯合里民服務處、4座停車場、3座公廁及6500坪綠地空間，並同步修復36戶眷舍，引入文創產業活化。