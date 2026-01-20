左營站前「五色標線」霧煞煞 交通局：增設人行道非新制

高雄市 / 綜合報導

高雄左營高鐵站前重信路，平時有不少遊客在此行走，卻有遊客發現，道路上，標線顏色就有五種，完全搞不清楚，究竟這代表的是什麼？原來是因為，沿途店家騎樓不暢通，加上沒有行人專用道，交通局才會在去年底劃設行人專用道，並設有臨停及違停等不同顏色的標線，而針對，民眾質疑沒有宣導期就開單舉發，交通局表示，標線並非新制，所以才沒有特別宣導。

民眾走在道路上，但地面上，塗上大面積綠色標線之外，一旁有紅色黃色藍色及白色標線，而這地點，是高雄左營高鐵站前，不少外地遊客，看不懂，究竟五彩繽紛標線代表的是什麼，民眾說：「我是北部人，其實北部它有些標線，是有白色跟綠色，那紅色的邊邊，反而比較少看到，我覺得滿混亂的而且也不太敢走在馬路上面，不是很清楚應該怎麼正確使用。 (會不太清楚)會，如果說沒有標示很清楚的話，很多人都不，都不了解。」

實際街訪民眾普遍難以分辨，原來左營高鐵站前，重信路，平時有不少遊客，但考量商家騎樓不暢通之外，也沒有行人專用道，因此交通局，才會在去年12月26日，重新規劃道路標線，其中，綠色代表人行專用道，藍色計程車招呼站，黃色是臨停區，而紅色則為禁止停車及白色標線。

交通局副局長劉建邦說：「跟原來的設置方式是一樣的，只是在標線型人行道空間外，讓這些原來的管制設施都能夠保留。」針對重劃標線後，卻沒有宣導期引發民怨，交通局回應，標線設計並非新制，才會沒有宣導，提醒民眾也勢必要清楚規範，以免吃上罰單了！

