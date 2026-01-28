左營第二檢修廠上梁 高鐵尖峰運能 2028年看增5成

高鐵左營第二檢修廠二十八日舉行上梁典禮。（記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕左營報導

為積極準備迎接從日本打造的首部Ｎ７００ＳＴ新世代列車今年八月抵台。台灣高鐵左營第二檢修廠二十八日舉行上梁典禮，象徵高鐵營運將近二十年，要邁入新的階段，期許第二檢修廠能在明年八月之前完工。

台灣高鐵參考日本最新Ｎ７００Ｓ車種，打造十二組專屬台灣高鐵的Ｎ７００ＳＴ新世代列車，首部新車今年七月即可自日本出廠，預計八月運抵台灣。未來二０二八年底全數交車後，整體車隊將可達五十列，尖峰運能將可提升二成五，願景預計尖峰運能可增加五成。

配合新世代列車Ｎ７００ＳＴ引進，台灣高鐵積極建設左營基地第二車輛檢修廠，二十八日舉行上梁典禮，交通部長陳世凱、高雄市長陳其邁、高鐵董事長史哲、高鐵董事鄭光遠，以及地方人士均出席焚香獻祭祈福。

左營基地第二車輛檢修廠預計二０二七年底完工啟用，未來可執行Ｎ７００ＳＴ及７００Ｔ兩種列車駐車空間外，並可執行全車隊列車所需日檢、月檢與車輛清洗作業，滿足未來車隊規模擴增所增加維修及駐車需求。史哲表示，新車加入絕對不是只有買車，還有後續的維修能量等配套。

陳世凱也指出，上梁典禮也象徵高鐵營運將近二十年，要邁入新的階段，期許第二檢修廠能在明年八月之前完工，且左營基地的總機廠也有擴建和改建工程，高鐵公司都能夠同時努力，並且如期、如質完成。

至於高鐵延伸宜蘭被前交長賀陳旦批評「鐵道局美化數據、神話高鐵」，陳世凱說，賀陳部長擔任過交通部長，交通部的數據可不可以過度美化，他應該相當清楚，「他任內所有數據有被美化嗎？應該不會」陳世凱強調，鐵道局所提出的數據都有依據，歡迎賀陳部長及所有關心高鐵延伸或交通建設的人，可以理性務實討論。