左營舊城榮景重現 4大城門全開放

位在高雄市左營區的南門圓環，將於新台17線工程中改造為十字路口，高雄市文化局搭配造景工程，將左營舊城南門「啟文門」從圓環中解放。（任義宇攝）

隨著新台17線工程推進，位在高雄市左營區的南門圓環，將改造為十字路口，讓原本被圓環包圍的「啟文門」得以與周邊城牆遺跡串聯，高雄市文化局表示，屆時左營四大城門將全數開放參觀，搭配天橋與步道，重現清代左營舊城的歷史風華，對此，地方文史團體與議員建議，在遺跡保存之餘，也可透過串聯萬年季等方式增添觀光亮點，讓歷史現場不顯單調。

文化局說明，配合新台17線南段工程進度，南門圓環將改造為十字路口，目前已啟動工程，預計將周邊規畫為「南門廣場」，使南門與東門段城牆串接，讓民眾能更親近古蹟，不再受困於圓環中央，該工程預估於明年6月完工。

除了新建工程，文化局也說明左營舊城保存狀況，透過文化局補助的「見城計畫」，以重建台灣第一石城、城市考古、舊城門戶再造為目標，除將現存城池修復外，消失的城牆也會以「見城之道」實施串聯，目前已進入第二期工程，未來將可重現城牆痕跡，也順勢縫合被道路切割的左營龜山與蓮池潭。

由於左營舊城西門僅剩部分地基殘跡，目前已開闢為西門遺址公園於民國112年對外開放，北門也完成修復供民眾參觀，而東門則因城門有漏水問題，待整修後將重新開放，文化局預告，明年南門離開道路圓環禁錮時，左營四大城門都將以不同形式開放大眾參訪。

舊城文化協會理事長郭吉清指出，東門城內仍有廣大空地，雖已有清代服飾導覽，但內容略顯單調，左營舊城為全台保存最佳的古城，建議可比照西門公園，透過造景、解說牌面與仿古鋪面，還原早期城牆生活場景，並在萬年季活動中加入清兵操演、守城表演，讓遊客不只是走馬看花，而能深入認識左營舊城文化。

高雄市議員白喬茵則認為，南門與東門串聯後，民眾將能更便利暢遊四大城門，但未來仍需規畫足夠的人行道與安全路線，並在沿途安排更多人文歷史元素，才能讓遊客透過步行或自行車方式深度體驗舊城文化，也期待「見城計畫」持續完善，讓左營的文化底蘊成為高雄重要的觀光亮點。