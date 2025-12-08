左營通緝犯槍擊案 對潛逃出境槍手與主嫌發通緝

南部中心／綜合報導

今年8月發生在高雄左營區，詐欺通緝犯在自家門口被槍手連開16槍身亡，案件歷經三個月偵辦終於宣告偵結，對潛逃出境的槍手和主嫌發布通緝，幕後協助偷渡的集團共計30人也都被揪出來。警方調查，主嫌共派出13輛車製造了17個斷點，一路掩護槍手偷渡出境，整起案件過程相當縝密。

左營通緝犯16槍狙殺命案 對潛逃出境槍手與主嫌發通緝令

警方查出左營槍手是來自新北市27歲的楊云豪，犯案後已經偷渡出境。（圖／高雄市政府警察局）

詐欺通緝犯在自家門口溜狗，遭槍手近距離連開16槍身亡，警方查出槍手是來自新北市27歲的楊云豪，前科累累也當過車手，犯案後偷渡出境，上月28日被警方發布殺人通緝。高雄市刑警大隊大隊長鄢志豪表示，主嫌案發當天就搭乘飛機逃往柬埔寨，槍手案發後亦搭乘偷渡出境。警方調閱上百支監視器，構建出槍手的犯案及逃亡軌跡，發現他駕駛權利車從新竹到高雄作案，犯案後又由共犯接應先逃到台南，當天繼續一路北上，逃逸到桃園藏匿，最後又在偷渡集團掩護下，南下屏東搭乘漁船潛逃出境。嫌犯接應車輛共有13輛，斷點17處。

幕後主嫌派出十多名共犯接力接應槍手逃亡，製造多處斷點和警方鬥智。（圖／高雄市政府警察局）

警方表示，嫌犯8月7號就在被害人家附近電線杆裡面裝遠端監控的設備，監控後可以掌握被害人，每天早上出去的狀況。案件歷經三個月，共動員上百警力，查出槍手和主嫌身分，並追查出涉案車輛和作案槍械。從權利車供應商到幕後掩護偷渡的集團，共計30多人也全被揪了出來，全案宣告終結。回顧整起案件，51歲的詐欺通緝犯羅天義，當天清晨出門溜狗時遭到埋伏的槍手連開16槍，頭、頸和腹部共身中12槍，倒臥在自家門當斃命。槍手犯案後開車到橋頭燒毀作案車輛，幕後主嫌更是派出十多名共犯接力接應槍手逃亡，製造多處斷點，精密計畫就是要和警方鬥智，而這起預謀的殺人案，警方除了對潛逃出境的槍手和主嫌發布通緝外，也要釐清究竟有何深仇大恨，非要致人於死。

原文出處：左營通緝犯16槍狙殺命案 對潛逃出境槍手與主嫌發通緝令

