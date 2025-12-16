左營高中熱情接待日本專修大學熊本玉名高校 以課程與文化深化姊妹校情誼

高雄市立左營高中近日接待日本專修大學熊本玉名高等學校師生來訪，展開為期五日的國際交流行程；適逢兩校姊妹校合作續約，並結合左營高中八十週年校慶系列活動，透過入班課程與走讀體驗、校慶參與、寄宿家庭生活等多元安排，深化姊妹校情誼。(見圖)

左營高中今(十六)日說明，交流首日舉行歡迎儀式暨姊妹校續約典禮，象徵雙方在既有合作成果上，持續推動更具深度與永續性的國際教育夥伴關係；隨後由左營高中學生擔任導覽解說，帶領來訪師生走入左營西門軍事遺址文化園區，介紹文化資產保存、數位典藏與修復案例，透過學生視角呈現地方歷史脈絡與當代文化保存理念，讓日本師生對左營地區的文化底蘊留下深刻印象。

廣告 廣告

入班課程方面，左營高中以素養導向與實作學習為核心，安排多元課程深化交流。英語課以塗鴉文化為主題，引導學生進行跨文化思辨與觀點表達；化學與生物課透過界面活性劑與DNA萃取實驗，培養學生的科學探究與實作能力。人文與藝術課程中，音樂課從中文流行歌曲的演變切入，結合聆聽與演唱，體驗語言與文化情感的連結；表演藝術課則呈現學生主導的音樂劇創作與演出歷程，展現跨域整合與表達能力，讓交流不僅停留於參訪，而是真正走入課堂核心。

左營高中亦安排眷村料理實作課程與眷村文化園區導覽，由學生擔任文化解說者，並搭配地方循環經濟文創手作體驗，讓來訪師生深入理解左營地區「以住代護」的文化保存理念，以及地方創生在校園與社區中實際落實的成果，展現學校結合在地文化與教育實踐的特色。

此外，日本師生還全程參與左營高中八十週年校慶運動會，從進場觀禮、趣味競賽到各科學習闖關活動，實際融入臺灣高中校園生活；其中，專修大學熊本玉名高校學生更與左營高中全體師生一同齊跳校慶大會操，在整齊的動作與熱烈的歡呼聲中，共同感受校園凝聚力與青春活力，成為校慶活動中極具象徵意義的跨國交流畫面。

交流活動延伸至校慶園遊會與「向過去致敬，向未來邁進」八十週年紀念活動，日本師生走入班級攤位，欣賞師生音樂演出，體驗校園多元而開放的學習氛圍，校慶期間亦特別安排師長樂團聯演，由專修大學熊本玉名高校校長渡邊校長親自擔任爵士鼓鼓手，與左營高中教師共同組成樂團；日文歌曲則由左營高中林百鴻校長勤練後親自演唱，以音樂詮釋兩校多年累積的深厚情誼與對未來持續交流的共同願景。

晚間舉行的八十週年校慶晚宴共設置八十桌，場面溫馨而盛大，席間，專修大學熊本玉名高校學生以中文與接待家庭一同合唱五月天〈如果我們不曾相遇〉，真摯歌聲迅速帶動全場氣氛，也展現學生在語言學習與情感交流上的成果，成為整場晚宴中最令人動容的畫面之一。

行程最後一日，日本師生前往大東藝術文化中心，觀賞左營高中舞蹈班年度舞展，透過專業舞台演出，認識學校在表演藝術教育上的長期投入與成果；隨後舉行的歡送會中，兩校師生回顧多日交流點滴，彼此依依惜別，並共同期待明年五月左營高中師生回訪日本的出訪交流行程，為這段跨國情誼續寫新頁。

這次交流行程中亦特別拜訪日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長，就臺日教育交流、青年學習與文化互動等議題進行交流與致意，進一步拓展校際合作在更廣層面的連結。左營高中強調，未來將持續以學生為核心，結合在地文化與國際視野，深化與專修大學熊本玉名高等學校及相關交流夥伴的合作，讓國際教育不僅止於校園互訪，而能在理解、信任與共同願景中長期累積，培育具備全球素養與行動力的青年世代。