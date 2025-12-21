左營高中赴美DCI中學交流

為拓展學生國際視野並深化跨文化學習經驗，高雄市立左營高級中學近日組團前往美國華盛頓特區拜訪DCI中學，展開為期兩週的教育交流訪問，這次交流以「實際入班學習、參與學生組織規劃之專業工作坊，以及城市文化探索」為核心，透過深度參與與實地觀察，培養學生的全球素養、文化理解與行動能力。（見圖）

交流期間，左營高中學生全程入班，與DCI中學學生一同參與日常課程與校內活動，實際體驗美國中學在課程設計、教學互動與學生自主學習上的特色；透過共同學習與討論，學生不僅觀察到不同教育制度下的學習方式，也在交流過程中培養以英語進行溝通、表達與合作的能力。

在專業學習方面，行程特別安排多場由DCI教師與學生組織規劃的主題式工作坊，其中，「電影工作坊（FilmWorkshop）」引導學生透過影像敘事、拍攝構想與剪輯實作，理解影像如何成為文化表達與公共議題傳遞的重要媒介；而以「BlackHistoryinAmerica（美國非裔族群歷史）」為主題的學生主導學習活動，則透過討論與分享，引導來訪學生理解美國非裔族群的歷史脈絡及其在美國社會發展中的重要意義，培養學生對多元文化與社會議題的理解與尊重。

左營高中林百鴻校長表示，這次赴美交流不僅是一趟國際參訪行程，更是一段深度的教育學習歷程；透過入班學習、學生組織參與、主題式專業工作坊與城市探索，學生得以將課堂知識與真實世界連結，培養獨立思考、跨文化溝通與全球公民意識。未來，學校也將持續推動多元而具深度的國際教育交流，為學生打造更寬廣且具行動力的學習舞台。

除校園學習外，這次交流亦結合華盛頓特區豐富的城市與文化資源，安排多項實地參訪與城市探索活動；師生一行前往美國國會大廈，實地認識美國民主制度的運作與公共知識的保存方式；並參訪博物館及高等教育機構，如國家藝廊、喬治城大學，從人文、社會與學術多元面向，拓展學生的學習視野。

這次赴美交流行程由該校圖書館主任洪親慧統籌規劃，並由張芝寧老師與李昱融老師負責行前培訓與全程帶隊，引導學生在課程參與、跨文化互動與國際交流禮儀等面向進行充分準備，確保交流活動順利進行並兼顧學習深度。