左營「拾光市集」 全台唯一真樹聖誕點燈

為迎接聖誕佳節並促進社區交流，「左營拾光聖誕公益二手市集」近日於左營西門遺址公園順利舉辦並圓滿落幕，活動現場吸引眾多民眾攜家帶眷熱情參與，成功營造溫馨熱鬧的節慶氛圍。(見圖)

主辦單位今(廿三)日說明，活動當天高市府民政局副局長吳淑惠及左營區公所區長蘇平福親臨現場關心指導，展現高市府對地方文化活動及社區營造的高度重視。

民政局副局長吳淑惠表示，市集活動不僅活絡地方經濟，更是促進居民交流、深化社區情感的重要平台，感謝里辦公處與民間團體的投入，讓公共政策宣導能以更貼近民眾的方式推動。左營區公所區長蘇平福指出，左營地區擁有深厚的人文底蘊，透過結合節慶市集、文化活動與公益宣導，能有效凝聚社區向心力，打造宜居、友善的生活環境及多元社區活動。

自助里劉淯騰里長提到，感謝高市府、區公所及各協力單位的支持，期盼透過「左營拾光聖誕公益二手市集」，裝置一顆全台巨大真樹聖誕點燈；讓居民在歡樂的節慶氛圍中感受社區溫度，並提升對公益與公共議題的重視。

合辦單位社團法人高雄市十方如願慈善會理事長張路路說，慈善團體能透過市集形式與民眾近距離互動，不僅傳遞關懷，也讓公益理念更自然地融入日常生活。

這次市集共規劃近六十個攤位，涵蓋文創商品、美食小吃、手作體驗、露營相關產品及旅遊資訊等多元主題，並結合防詐騙宣導與家庭暴力防治宣導，在輕鬆愉快的市集氛圍中深化公共政策宣導成效。

現場另安排氣球表演、騎警隊展示、武術表演、歌手演唱等多項精彩演出，並設置深受孩童喜愛的氣墊城堡，打造適合親子同樂、全年齡參與的友善公共活動空間。

張路路理事長特別感謝文化局、聯盛廣告、航典國際旅行社、前鎮鎮南宮、家興工程行及各攤商等單位共同協力，未來將持續透過結合節慶、市集與公益宣導的方式，串聯社區與民間資源，為地方注入更多文化活力與溫暖人情。