左營 翠華路台積電專用道 車禍頻傳

因應高雄楠梓台積電廠區施工，高市府在左營區翠華路設置右轉專用道，將進入施工廠區的大貨車與機車分流，卻因為壓縮到機車通行空間、照明不足等問題，造成3名騎士摔車受傷，為避免再發生意外，目前高市交通局將右轉專用道暫時封閉。（紀爰攝）

為因應高雄楠梓台積電廠區施工，高市府在左營區翠華路設置右轉專用道，將進入施工廠區的大貨車與機車分流，原本是為了避免意外發生，但右轉道卻壓縮機車通行空間，15日啟用首日就發生1小時內連3起車禍的案例，其中有女騎士重傷住院中；議員痛批，此設計有瑕疵，照明與警示嚴重不足，倉促開放的後果就是連續出意外。對此，交通局回應，不足之處將立刻補強。

自從楠梓台積電廠區動工後，周邊交通陷入黑暗期，近日經發局委託交通局，在翠華路靠近左楠路方向的台積電施工地設置右轉專用道，原本立意良善，盼能將大貨車與機車分流，結果卻反而壓縮機車道空間，啟用首日短短1小時就發生3起車禍。

高市議員陳玫娟指出，該右轉專用道將原本機車道切割成兩部分，不只機車騎士行駛空間狹窄，該處照明與警示也嚴重不足，啟用前更是零宣導，倉促開放的後果就是連續出意外，其中有名年輕女騎士摔車後重傷送醫，現在人還在加護病房治療中。她痛批，再好的設計，若沒有以用路人安全為前提的完善配套，就是草率、不負責任。

高市議員白喬茵表示，該處新設右轉道與軟桿後，機慢車被限縮在1.5米窄道內，不僅擁擠，更易誘發超車擦撞事故，若參考該路段下游左楠路的混流經驗，證實不需刻意區隔也能維持秩序。強烈呼籲市府正視市民安全，將1.5米機慢車道改成混合車道。

交通局回應，將重新檢視夜間照明部分，確實不足的地方將立即補強，後續也會請台積電園區管理單位派員在右轉道附近協助引導，保障用路人安全；至於是否要取消1.5米機慢車道，會再研議相關的可行性計畫。