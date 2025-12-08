左營「行刑式槍擊」16槍奪命！警追兇百日還原過程…27歲槍手正面照曝光

記者洪正達／高雄報導

槍手楊云豪在槍殺羅天義後，在30多人的協助下偷渡出境，警方今天公布他的正面照。（圖／翻攝畫面）

高雄左營區8月間發生一起槍擊案，因詐欺案遭到通緝的羅天義於同月22日清晨遛狗時，遭槍手楊云豪近距離槍擊16槍身亡，案發至今已近百日，即便楊嫌後續已偷渡出境，但檢警仍不放棄，左營分局及刑大8日早上公布偵辦細節，並公布楊云豪的「高清無碼」照片，且已陸續逮捕協助楊嫌的所有共犯30餘人。

回顧案情，詐欺通緝犯羅天義（51歲）今年8月22日清晨7點多，從左營區文學路的住家外出遛狗時，遭到埋伏已久、身穿黑衣的的槍手楊云豪對著頭、頸、腹部連開16槍，羅男當場被擊中至少5槍死亡，槍手做案後，隨即由BMW接應，並撞斷停車場柵欄逃逸，最後在橋頭區一處偏僻的產業道路燒車、燒槍，隨後又翻牆進入高雄大學校園，企圖製造斷點後再搭計程車離開。

廣告 廣告

專案小組從這輛被燒毀的BMW開始追查，最終拼湊出楊男完整的逃逸路線。（圖／翻攝畫面）

警方於案發後成立專案小組，最後確認被燒毀的BMW作案車輛其實是權利車，一路從車主、掮客、仲介等10多人被帶回釐清案情，並調閱上百支監視器才逐漸將逃亡路線拼湊出來，最後綜合各項事證比對，確認槍手就是家住新北的楊云豪。

警方隨後梳理楊云豪背景，發現他現年27歲，過去就在三重、土城出沒，早年間曾涉及暴力討債、砸店、追車砸人等，甚至當過詐騙車手，雖然都不是什麼重罪，也不是什麼有份量的角色，但也不排除是為了闖出名氣擔任殺手，並於8月間槍殺了羅天義。

楊云豪最終在東港搭上漁船偷渡出境。（圖／翻攝畫面）

但專案小組隨著調查範圍擴大後，發現到楊男早料到警方會封鎖各海港進行查緝，於是先在幕後金主安排下到桃園、新竹一帶藏匿，待風聲過後再南下屏東，最後成功在東港搭乘小琉球籍漁船偷渡，此時距案發後約一週，警方雖有掌握到行蹤，但攻堅時卻撲空。

但專案小組雖然追丟了楊云豪，但也不縱放協助楊男逃逸的所有相關人士，於是在案發第99天，總計已拘提30多人，其中7人涉案程度較重遭到羈押，但漁船船長協助偷渡、接應司機、權利車關係人等，均因證據薄弱裁定交保或請回，檢方曾抗告未果。

此外，楊云豪目前已逃亡到海外，以至於案件無法實體偵審，因此橋檢11月28日已對楊云豪發布殺人通緝，並準備在近期將他起訴，警方目前正透過各項管道找出楊云豪去向，並設法透過司法互助的方式引渡回國受審。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

喝酒續攤6000元不見！華裔男一查竟是同桌下手…身分竟是海軍官校交換生

台南女「柯基流星槌」虐狗被沒入！2年後法官判動保處輸了…要還給主人

你衝我也衝！高雄自小客路口互撞…一台翻了一台撞上人行道 3人送醫

驚悚影像曝光！屏東自小客「衝進雞排攤」2人燒燙傷…駕駛慘了

