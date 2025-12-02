左營「16槍」槍擊命案百日前夕 槍手已偷渡出境、檢方發布殺人通緝

今年8月震驚全台的左營16槍槍擊案，案發至今將近百日，兇手卻已經成功從屏東搭船偷渡出境，導致檢方無法偵審，檢方已在上個月28號發布殺人通緝，要全面追捕。

槍手背景身分曝光 27歲凶嫌前科累累

警方已鎖定年約27歲的楊姓男子涉有重嫌，指出他前科累累，過去曾在新北市三重、土城一帶活動，涉及押人討債、砸海產店、包圍砸車及擔任詐欺車手等案件，雖然先前所涉多非重罪，如今卻成為這起槍擊案的嫌犯。

楊姓嫌犯前科累累。圖／台視新聞（資料畫面）

16槍「行刑式」殺人 「焚車逃逸」製造斷點

回顧案發經過，今年8月22日上午接近7時，楊姓嫌犯開車停在左營一處公園停車場埋伏，伺機鎖定一名習慣清晨外出遛狗的羅姓男子，上前近距離連開16槍，羅男頭部、頸部及腹部共中5槍，當場倒地身亡。附近民眾回憶，先是聽到吵架聲，不久便接連傳出「碰碰碰」的聲響，原以為一大早有人放鞭炮，未料竟是槍擊事件。

案發當日，槍手於一旁公園埋伏，隨後朝著外出遛狗的羅姓男子連開16槍，羅男身中五槍當場死亡。圖／台視新聞

犯案後，楊姓嫌犯開始製造多個斷點，先將作案車輛載往他處焚燒，又變裝逃進大學校園，再步行離開改搭計程車，由共犯接應一路逃，曾待過桃園、新竹一帶，之後再逃往屏東，最後從當地搭船偷渡出海。

楊姓嫌犯案後製造多個斷點。圖／台視新聞（資料畫面）

從犯案過程到逃亡軌跡，似乎早有規劃。如今嫌犯偷渡出境導致全案無法偵審，橋頭地檢也發布殺人通緝，全面追捕。

※犯罪行為，請勿模仿

高雄／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

