左營16槍命案主謀動機成謎！真相未解 檢「無奈」起訴8小咖

高雄左營16槍集團主謀動機成謎，策劃者、槍手在逃，檢警今天起訴8名協助共犯。讀者提供

高雄左營區8月發生街頭行刑式16槍狙殺命案，檢警雖仍未逮捕策劃執行槍擊計畫的主嫌范嘉榮、槍手楊云豪，也尚未釐清死者羅天義跟誰「有嫌隙」，但礙於專案小組已完整勾勒槍擊案執行計畫，並找出8名參與共犯，橋頭地檢署今（8日）先依殺人罪偵結、起訴8人。至於羅天義為何被殺，檢警仍未給答案。

本案背後教唆主謀因與被害人羅天義「有嫌隙」，2025年7月底便開始預謀殺機，進而規劃了一場縝密且致命的買兇槍擊案。這場恩怨引發的殺戮，不僅讓詐欺通緝犯羅天義命喪家門口，更牽動了一個龐大且分工精細的共犯集團。

起訴書指出，新北27歲男子楊云豪（另案通緝中）被選定為行兇槍手，這名過去僅涉及押人討債、砸店等暴力事件的「小咖角色」，為了這樁買命案，進行猶如情報員般的準備。主謀與策劃人范嘉榮指揮安排下，楊云豪行兇前便展開勘查，並由朱姓共犯找尋沒有監視器的戶外場所停放機車，規劃斷點。楊男甚至在犯案前數日，駕駛車輛南下高雄，入住市區飯店並前往案發地點。

羅天義8月22日清晨近7時，在左營豪宅外遛比特犬時，遭埋伏長達50分鐘的楊云豪近距離連開16槍，羅身中至少5發，當場死亡。楊男行兇後，立刻駕權利車逃逸。這輛作案用的B車，隨後在橋頭偏僻農田旁被燒燬，連同行兇槍枝、滑套與行動電話一同被滅證，手法極度專業。

燒車滅證後，楊云豪的逃亡之路更是一場跨縣市的驚人接力賽。他先翻牆穿越高雄大學校園，搭乘計程車至高雄大樹區東照山關帝廟前下車躲藏。接著，共犯趙男接應楊云豪逃往台南市永康區,；再由林男接手，從台南沿國道北上到彰化員林市藤山步道附近讓楊云豪下車逃匿；之後彭男接應，將楊云豪送往桃園藏匿數日。

國內藏匿數日後，楊云豪在集團指揮下，由共犯鍾男接應逃往屏東墾丁一帶的民宿藏匿。接著，經過東港大鵬灣、農舍等地的多次轉車，最終在洪姓船長等人幫助下，楊云豪於9月2日清晨登上漁船，成功偷渡出境，往台灣海峽駛去，從此人間蒸發。

儘管策劃槍擊計畫的主嫌范嘉榮、槍手楊云豪已逃亡海外，橋頭地檢署仍依據其縝密的分工和確鑿的證據，對槍擊案執行過程的8名幫助犯提起公訴。檢方認定，雖然這些共犯大多是槍手殺人後才參與，無法認定與楊云豪共同持槍殺人的故意，但他們協助藏匿逃犯，仍是讓這起重大命案槍手得以施行的關鍵。



