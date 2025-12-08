左營16槍命案「兇嫌長相曝光」！有大咖資助潛逃出境 檢發布通緝

檢警針對開槍的犯嫌發布通緝並公布長相。警方提供



高雄左營8月發生震撼全台的16槍狙殺命案，詐欺通緝犯羅天義8月22日一早在高雄豪宅外遛狗時，遭黑衣槍手近距離連開16槍喪命，檢、警專案小組經過三個多月調查，確認開槍的嫌犯是來自新北的27歲男子楊云豪，犯後駕權利車逃逸，一路燒車、燒槍滅證，最後在數名共犯接應下，由屏東偷渡出境，案發至今近百日，仍行蹤不明。橋檢上月28日對楊云豪發布殺人通緝，警方也於今日（12/8）公布相關偵辦細節，同時曝光楊云豪的長相。

廣告 廣告

整起案件發生於8月22日清晨近7時，當時51歲、曾涉毒品案的詐欺通緝犯羅天義，於左營文學路的豪宅外遛狗時，遭埋伏長達50分鐘的黑衣槍手近距離朝頭部、頸部與腹部連開16槍，羅天義至少中彈5發、當場倒地死亡。槍手行兇後狂奔跳上BMW權利車，撞斷停車場柵欄逃逸，並在橋頭偏僻路段燒車、燒槍滅證，接著再攀牆逃入高雄大學校區後，出校門攔計程車離開，接著在數名共犯連番接應下人間蒸發。

警方從層層轉手的權利車追查，先後在新竹及桃園等地逮捕權利車車主、掮客及仲介等10餘人，不過因槍手設置層層斷點，最後找來調帶高手清查沿線監視器，總算從落網的接應者線索拼湊出槍手身分，是住在新北市的楊云豪。

據了解，楊姓男子年僅27歲，先前混跡新北市三重、土城一帶，20出頭時曾和同夥押人討債、砸海產店，另和同夥在新北市某酒吧前，因認為遭駕車經過的許姓男子瞪眼，於是和同夥追逐、包圍許男並砸車，還曾當過詐欺集團的車手，所涉案件均非重罪。未料外界眼中的「小咖角色」，卻一夕轉變成賣命職業槍手，犯下這起震驚社會的槍擊命案。

警方發現，楊男犯後並未立即偷渡，而是在幕後影武者資助逆向操作下，先逃至桃園、新竹一帶藏匿，警方從南追到北，一度在新竹攻堅卻撲空。未料楊卻在共犯協助下逃往屏東，並於案發一週後，從東港搭小琉球籍漁船成功偷渡出海。

警方成立專案小組追兇後，傳喚、拘提涉案人士逾30人，僅7名成員因涉及殺人共同犯遭羈押，負責偷渡的船長與部分接送司機、權利車關係人，則因證據薄弱、否認犯行，而交保或請回。儘管檢方曾對部分裁定提起抗告，不過仍遭法院駁回。

由於主嫌楊云豪已逃亡海外，案件無法進行實體偵審，橋頭地檢署上月28日正式對楊云豪發布殺人通緝，並預計於近日起訴，檢方也持續透過司法互助追查其藏匿去向。

更多太報報導

為何南韓造船廠將是台海和平的關鍵角色？

跟恐龍一樣老、跟鉛筆一樣小 專家搶救極危之魚

車諾比核電廠遭無人機襲擊 防護罩受損「已無法封印輻射」