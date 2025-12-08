左營16槍命案 槍手行凶前訣別妻

高雄左營槍擊案專案小組8日上午召開記者會，高市刑警大隊長鄢志豪講解案情，並說明槍手逃亡路線。（紀爰攝）

今年8月高雄左營16槍命案，經檢警調查，死者羅天義與北部黑幫有毒品糾紛，慘遭槍手集團盯上，利用遠端監控攝影機掌握作息，再派27歲槍手楊云豪開槍狙殺，楊男做案前被監視器拍到與妻子在路邊相擁道別。橋頭地檢署8日偵結，依殺人等罪嫌先起訴9人，另有27歲主嫌范嘉榮、楊男、另名槍手李修緣及協助逃亡的林昱呈等4嫌未到案，4人不排除皆已潛逃東南亞，檢方已發布通緝，並啟動國際合作追緝4嫌。

檢方說，全案為毒品糾紛引發買凶殺人，槍手集團今年4月起著手策畫，8月初主嫌范嘉榮指使槍手周男委託徵信業者，到詐欺通緝犯羅男藏身的豪宅對面電線桿裝遠端監控攝影機，24小時監控達17天，掌握羅習慣一早出門遛狗。8月初周男因車禍致通緝身分曝光被警方逮捕，原改由第2名槍手李修緣執行，但李打退堂鼓，再改由楊云豪接手。

8月21日案發前1天，楊從桃園住處搭白牌車南下，途中先約好妻子在路邊相擁道別後，到新竹改搭另輛白牌車到嘉義與同夥會合，再開權利車到高雄待命。翌日一早楊對羅連開16槍，確認羅死亡後，立即把權利車開到橋頭區連同做案槍枝一併焚毀，換裝由不同共犯駕車接應，從高雄到台南、嘉義、雲林、南投及彰化又逃回桃園，9月2日從屏東東港搭漁船潛逃出境；主嫌范嘉榮早在8月22日案發日就搭機逃往柬埔寨。

高雄警方指出，該案為跨國計畫性犯罪，以槍手、徵信業、權利車、接應脫逃藏匿、偷渡出境等5個集團為核心犯罪架構，做案心思縝密，為規避查緝每段路程都設斷點，幾乎可繞台灣一圈，共查獲13輛接應車、17處斷點及犯嫌31人。楊云豪原是混跡新北市三重一帶的小咖，被與柬埔寨詐團有關的范嘉榮送到東南亞受訓，返台執行狙殺任務，研判應拿到數百萬元「安家費」，才拋家棄妻亡命天涯。