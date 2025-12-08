左營16槍奪命血案 追兇百日終曝光！警公布「小咖」槍手長相

左營16槍奪命血案槍手楊云豪照片震撼公開。讀者提供

高雄左營區今年8月發生的16槍狙殺命案，兇手以行刑式開槍狙殺詐欺通緝犯羅天義，行徑冷血宛如電影情節，震撼全台。案發將近百日之際，檢警專案小組今（8日）首度公佈的27歲嫌犯楊云豪長相。據了解，楊云豪雖逃亡海外，但已羈押7名協助共犯，檢方除對槍手發布通緝，近日將依現有證據偵結起訴。

回顧驚悚案情，51歲詐欺通緝犯羅天義於8月22日清晨近7時，在左營豪宅外遛比特犬時，遭早已埋伏長達50分鐘的黑衣槍手楊云豪近距離朝頭部、頸部與腹部連開16槍，羅至少中彈5發當場死亡。楊嫌行兇後，駕駛權利車逃逸，隨後在橋頭偏僻路段燒車、燒槍滅證。他接著攀牆逃入高雄大學校區，搭計程車離開。

詐欺通緝犯羅天義於8月22日遭槍手楊云豪連開16槍斃命。圖為案發現場。讀者提供

警方漏夜追查99天，動員上百警力，傳喚、拘提涉案人士超過30人。調查發現，楊云豪在幕後金主資助掩護下，並沒有馬上出境，而是逆向操作先逃往桃園、新竹一帶藏匿。隨後，在共犯協助下轉往屏東，並於案發約一周後，從東港搭乘小琉球籍漁船成功偷渡出海，徹底蒸發人間。

儘管楊云豪已逃亡海外，無法進行實體偵審，但專案小組追查有成，已鎖定並羈押7名涉嫌殺人共同犯。不過，負責偷渡的船長及部分接送司機、買賣車關係人因證據力薄弱，否認犯行而獲交保或請回，讓檢方提起抗告仍遭法院駁回。

橋頭地檢署已於上月28日對楊云豪發布殺人通緝，並強調雖然主嫌在逃，但檢方仍將依據現有證據，預計在近日內起訴全案。警方也持續透過司法互助，追查楊云豪的藏匿去向。



