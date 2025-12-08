左營16槍槍擊案百日！槍手楊云豪坐桶子逃亡 主嫌已飛柬埔寨

高雄市左營區今年8月發生通緝犯羅天義，在住處附近遛狗時，慘遭開16槍狙殺的命案，檢方已在上月28日對槍手楊云豪發布殺人通緝，今（8日）也公開他跟幕後藏鏡人范嘉榮的長相。

槍手楊云豪。（圖／中天新聞）

回顧整起發生在今年8月22日清晨近7點的槍擊案，地點在左營區文學路的某豪宅外，51歲詐欺通緝犯羅天義牽著比特犬走出住處遛狗，此時埋伏長達50分鐘，身著黑衣的槍手楊云豪見時機來臨，迅速上前近距離對羅天義開了16槍，頭部、頸部與腹部都各命中至少5槍，導致羅天義當場慘死。

廣告 廣告

幕後指使的藏鏡人范嘉榮。（圖／中天新聞）

楊云豪行兇後狂奔跳上一輛BMW權利車，撞斷停車場柵欄狂飆逃逸，隨後在橋頭偏僻路段燒車、燒槍滅證，再翻牆進入高雄大學校區後搭計程車離開，警方獲報後全力追兇，發生犯案車輛是權利車，也被楊云豪開去燒掉，追查期間合計逮了10幾人，包含車主、掮客到仲介都有，警方至此也確認開槍的就是他。

楊云豪開車前往犯案。（圖／中天新聞）

不過楊云豪相當狡猾，全程還有人接應，過往在新北市三重區、土城區當小混混，押人討債、砸店、車手跟追車砸人的勾當都幹過的他，犯了此案後也「升級」成道上人士眼中的狠角色，他逃亡全程都被幕後指使的藏鏡人莊男派人、車、船援助，先逃往桃園、新竹藏匿，然後轉往屏東，在共犯協助下，案發一週後從東港搭小琉球籍漁船偷渡出海潛逃出境。

楊云豪燒車滅證。（圖／中天新聞）

專案小組追查此案99天之內，一共拘提30名涉案人，最後法院僅羈押7人，其他幫楊云豪偷渡的船長、權利車關係人跟部分接送司機，因為均否認犯行，相關涉案證據也薄弱，陸續被法官裁定交保或無保請回，檢方對此提抗告，

楊云豪換開另輛權利車跑路。（圖／中天新聞）

而現年27歲的楊云豪，與26歲的幕後藏鏡人范嘉榮，長相曝光，因為2人都已被發布通緝，范嘉榮也跟楊云豪背景相仿，北部有幫派背景，僅有詐欺前科相關，但卻能策畫如此縝密的逃亡路線，令人懷疑是否藏鏡人不只1人，據傳他在案發當天上午7點多就搭機離往柬埔寨，橋頭地檢署預計近日起訴2人，警方也持續透過司法互助追查2人確切的藏匿去向。

楊云豪搭船從屏東東港落跑。（圖／中天新聞）

楊云豪搭船從屏東東港落跑。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

影/新北「定食8」大規模爆炸災難最新！完整傷亡名單曝光

影/新北板橋「定食8」整間爆炸釀5傷！消防局長說明最新狀況

台中社區住戶高處誤推落冰箱 管理員遭嗆「小心沒工作」