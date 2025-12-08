左營16槍殺手正面照曝光！ 犯案前與妻相擁訣別

今年8月，高雄左營區，一名詐欺通緝犯，在自家門口溜狗，遭到槍手連開16槍斃命。（圖／TVBS）

高雄左營區16槍命案警方調查三個月，確認案件與毒品利益有關，27歲槍手楊云豪犯案前8小時還與妻子「相擁訣別」。26歲主謀范嘉榮早在案發當天就逃往柬埔寨，槍手楊云豪則在犯案後由13輛車分別接應逃亡，警方出動上千人力追查17處斷點。追查過程中，鑑識中心主任謝金霖還不慎落海受傷，目前檢方已收押7名共犯，主嫌與槍手疑似潛逃柬埔寨！

高雄左營區一起16槍命案的調查有了重大進展。一名詐欺通緝犯在自家門口溜狗時，遭到槍手連開16槍斃命。經過警方三個多月的蒐證，現已確認27歲的楊云豪為槍手，而26歲的范嘉榮則是主謀，兩人都是來自北部地區。

槍手犯案後，為了逃避追捕，不斷更換接應車輛製造斷點。（圖／TVBS）

高雄市刑事警察大隊長鄢志豪表示，主嫌范嘉榮在案發當天就搭乘飛機逃往柬埔寨，而槍手楊云豪則在案發後搭船偷渡出境。警方在2天內查出了主嫌范嘉榮的身分，4天內確認了槍手楊云豪，並透過調閱大量監視器，分析出接應車輛有13輛，斷點達17處。

警方特別用圖卡呈現了槍手的逃亡路線。楊云豪在犯案前一天從桃園南下高雄，由不同人接應以製造斷點。犯案後先逃到北部，再繞到恆春，最後從小琉球搭漁船潛逃，幾乎繞了台灣一整圈。

監視影像顯示，楊云豪在犯案前8小時特地繞到新竹，與妻子在街頭相擁告別。儘管警方馬不停蹄動員千名警力，調閱上百支監視器，但幕後主謀顯然心思縝密，槍手和主謀仍成功逃亡海外。

高雄市刑事鑑識中心主任，登船勘驗，卻不慎落海還撞到頭，額頭到頭皮有13公分撕裂傷。（圖／TVBS）

在追查過程中，高雄市刑事鑑識中心主任謝金霖表示，他們在偷渡的船上有進行採證，但沒有比對到相關證據。不幸的是，謝金霖在9月25日登船勘驗時不慎落海並撞到頭，導致額頭到頭皮有13公分的撕裂傷。

高雄左營16槍命案槍手楊云豪，疑似已逃亡至柬埔寨。（圖／TVBS）

目前，主謀范嘉榮和槍手楊云豪疑似已逃至柬埔寨，檢方已收押7名接應共犯。上個月，楊云豪已被檢方以殺人罪名發布通緝。

