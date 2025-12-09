左營16槍殺爆頭前…送海外特訓！槍手「擁妻訣別」安家費用曝

記者簡榮良／高雄報導

殺人還有教育訓練！高雄左營區兇殺命案，死者51歲羅天義得罪北部黑幫幹部，還牽扯毒品糾紛，被行刑式開16槍命喪豪宅前，而扣板機的28歲槍手楊云豪，曾當過詐團車手，所涉案件均非重罪，是個名副其實的「小咖」，臨危受命絕非偶然；檢警查出，光策劃就歷時4個月，楊云豪7月甚至被送往東南亞接受射擊特訓。爬梳其移動軌跡發現，楊云豪知道這趟沒有回頭路，作案前一天被拍到與妻子在新竹路邊相擁訣別；而根據過往案例判斷，安家費用至少百萬元，再加上其他開銷費用，殺一個人耗資千萬元。

楊云豪知道這趟沒有回頭路，作案前一天被拍到與妻子在新竹路邊相擁訣別，安家費用初估上百萬元。（圖／翻攝畫面）

犯罪電影情節幾乎都用上了！年僅28歲的槍手楊云豪，在新北三重、土城一帶討債、砸海產店，曾當過詐團車手，所涉案件均非重罪，是個名副其實的「小咖」，敢如此賣命殺人，絕非偶然。事實上，他並非第一順位，28歲主謀范嘉榮總共找了3名槍手執行任務，楊云豪在7月被送往東南亞特訓射擊，在第一名周姓槍手因自撞車禍導致通緝身份曝光落網，第二名槍手李修緣臨時打退堂鼓下，立刻返台接下任務。

28歲主謀范嘉榮總共找了3名槍手執行任務，楊云豪在7月被送往東南亞特訓射擊。（圖／翻攝畫面）

從埋伏、槍殺、逃亡、焚車，一條龍式運籌帷幄、分工細膩。（圖／翻攝畫面）

楊云豪知道這趟沒有回頭路，作案前一天從桃園住處搭白牌車南下，途中跟司機說要買東西，卻被拍到與妻子在新竹路邊相擁訣別，之後再換另一輛白牌車前往嘉義與同夥會合。

22日一早楊云豪開權力車從新竹南下到高雄作案，槍響人亡後，迅速換裝從高雄再轉搭由共犯駕駛接應車輛潛逃至臺南，於當天再經嘉義、雲林、南投，彰化逃逸至桃園藏匿8天，最後在偷渡集團掩護下南下屏東搭乘漁船從小琉球潛逃出境，目的地是柬埔寨，向幕後金主覆命。

28歲主嫌范嘉榮，4月就開始負責策劃殺人計畫，與楊云豪有一個共通點都是北部人、有詐欺前科、目前都藏匿柬埔寨。（圖／翻攝畫面）

28歲主謀范嘉榮，4月就開始負責策劃殺人計畫，與楊云豪有一個共通點都是北部人、有詐欺前科、目前都藏匿柬埔寨；范嘉榮已於9月6日發布通緝，楊云豪則於11月28日發布殺人通緝。

專案人員共計追查出該集團涉案車輛7部、2把作案槍械，並對於槍手集團共犯與提供作案車輛之權利車供應商、以及幕後掩護偷渡及潛逃出境集團成員共計30人，分別依刑法殺人罪、組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、藏匿人犯、偽造文書、入出國及移民法等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。本案羈押6名犯嫌、4人遭通緝。

