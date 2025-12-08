左營16槍狙殺案！7車30嫌2槍被查獲 潛逃槍手正面照曝光

即時中心／綜合報導

高雄詐欺通緝犯羅天義8月22日清晨在左營區住處外遭歹徒狙殺16槍喪命，歹徒隨即駕車至岡山區農地旁並焚燒作案車輛逃逸，案發迄今已超過100天，高雄市政府警察局動員百名警力「天羅地網」南北緝凶，查獲7車30嫌2槍，並確認槍手楊云豪涉案後南下屏東搭乘漁船潛逃出境，同時發現本案以范姓主嫌為首之犯罪集團，從今年4月起便精心策畫將預備行兇階段，共追查出30名成員，分以涉犯刑法殺人罪、組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、藏匿人犯、偽造文書、入出國及移民法等罪嫌移送橋頭地檢署（橋檢）偵辦；另，楊嫌等人亦將報請刑事局啟動國際合作方式，協調當地司法單位協助將其繩之以法，展現犯罪零容忍的決心。





高雄市警局表示，本起槍擊案發生在8月22日清晨，羅姓被害人（羅天義）在左營區住處外遭歹徒槍擊致死，歹徒隨即駕車至岡山區農地旁並焚燒作案車輛逃逸；警察局長林炎田於案發後在第一時間就率領刑事警察大隊長、轄區左營分局長等人立即趕赴勘查現場，召集該局（刑事警察大隊、刑事鑑識中心、左營分局）成立專案小組，報請橋檢吳檢察官指揮偵辦，採取跨區團隊檢警合作，以車追人方式展開調查緝凶。

0822槍擊案相關說明，境外查緝部分。（圖／民視新聞翻攝）

警方說明，案經專案小組積極調閱案發地周遭監視器，沿線構建槍手前來作案及逃逸路線軌跡，並派員在焚車現場進行刑事鑑識勘查，發現涉案槍手係從新竹南下駕駛權利車到高雄作案，並在案發後迅速換裝從高雄再轉搭由共犯駕駛接應車輛潛逃至台南，於當天再經嘉義、雲林、南投，彰化逃逸至桃園藏匿，最後在偷渡集團掩護下南下屏東搭乘漁船潛逃出境。

0822槍擊案相關說明。（圖／民視新聞翻攝）

高市府警察局指出，本案在高雄檢警團隊通力合作，動員百名警力，經派員實地勘查建構，逐一釐清槍手楊嫌與當天接應共犯真實身分與使用作案車輛影像，並掌握槍枝與車輛等關鍵性生物跡證，揭開此起跨國計畫性犯罪，發現本案係以范姓主嫌為首之犯罪集團，今年4月起便精心策畫將預備行兇階段，區分為五大核心犯罪架構，以利密謀犯案及事後脫逃，分別為：

一、槍手集團。（規劃任務與執行作案）

二、徵信業集團。（安裝設備，掌控羅姓被害人行蹤）

三、權利車集團。（提供作案車輛預置特定山區備用）

四、接應脫逃藏匿集團（執行轉運載送藏匿工作）。

五、偷渡出境集團。（安排漁船偷渡出境前往國外）。

全案在專案小組縝密蒐證偵辦下，鎖定該集團「五大核心犯罪架構」成員真實身分與藏匿處所後，迅速動員本局百名菁英警力，佈下「天羅地網」在全台各地，從南到北展開緝凶，於8月22日案發日迄今，以堅壁清野查緝、輔以科技偵查方式，共計追查出該集團涉案車輛7部、2把作案槍械。

同時，並對槍手集團共犯與提供作案車輛之權利車供應商、以及幕後掩護偷渡及潛逃出境之集團成員共計30人，分別依刑法殺人罪、組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、藏匿人犯、偽造文書、入出國及移民法等罪嫌移送橋檢偵辦；另，針對楊嫌等人潛逃境外藏匿部分，亦將報請刑事局啟動國際合作方式，協調當地司法單位協助將其繩之以法，展現本局「暴力犯罪零容忍」態度，與檢警徹底打擊犯罪決心。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

