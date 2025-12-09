左營16槍「行刑式」爆頭亡！殺手集團縝密策畫4個月

高雄左營區文學路8月22日清晨6時許傳出連續槍響，51歲羅天義在自家豪宅門口遛狗時，遭28歲槍手楊云豪以行刑式手法，近距離朝頭部及頸部連開16槍當場斃命。嫌犯隨即搭乘白色BMW轎車逃逸，作案時間不到1分鐘。

警方循線追查，上午10時50分在橋頭區發現遭焚燒的犯案車輛，現場尋獲2把作案槍枝。監視器畫面顯示槍手變裝後翻牆進入高雄大學，沿路製造斷點規避追緝。

專案小組調查發現，此案由26歲主嫌范嘉榮從今年4月起開始策劃。為確保計畫萬無一失，主謀在7月間將楊云豪及另一名槍手送往東南亞接受專業訓練，內容包括槍枝操作、故障排除及密集打靶練習。楊云豪在作案前一天與妻子相擁道別，據悉已獲得數百萬元安家費。

廣告 廣告

犯罪集團在8月7日委託徵信業者於死者住處外電線桿裝設監視器，連續17天遠端監控，詳細掌握羅天義每日上午單獨遛狗的作息。范嘉榮購買權利車停放在新竹縣橫山鄉，供楊云豪四度南下勘查地形，時間分別為8月15日18時、15日20時、16日7時及17日11時。

案發當日，楊云豪從新竹駕駛權利車南下高雄行兇，得手後立即焚車滅證。他透過共犯接應，從高雄轉往台南、嘉義、雲林、南投、彰化，最後逃回桃園藏匿8天。9月2日在偷渡集團協助下，從屏東東港搭乘漁船潛逃至柬埔寨。主嫌范嘉榮則在案發當日即搭機逃往柬埔寨。

警方歷經百日偵辦，確認此為跨國計畫性犯罪，鎖定槍手集團、徵信社、權利車集團、接應藏匿集團及偷渡集團等五大核心犯罪架構。專案人員查獲涉案車輛7部、作案槍械2把、接應車輛13輛及17處斷點。

本案共計31人涉案，其中30人已依殺人罪、組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，6人遭羈押，4人被通緝。范嘉榮於9月6日發布通緝，楊云豪於11月28日發布殺人通緝。

據了解，死者羅天義因涉及北部黑幫毒品利益糾紛，對方不惜斥資近千萬元置其於死地。費用包括購買槍枝、權利車、槍手海外訓練、安家費、徵信跟監及偷渡等開銷。警方正透過刑事局啟動國際司法合作，全力追緝楊云豪及范嘉榮歸案。

更多品觀點報導

血債血償！欠債老翁狂砍失明房東297刀 判19年重刑

22歲母親怒推新生兒墜11樓亡 法醫揭一句話引爆殺機

