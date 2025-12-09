左營16槍「行刑式」爆頭亡！百日浮人形…生前得罪大咖身份曝

記者簡榮良／高雄報導

電影情節幾乎都用上了！高雄左營區文學路8月22日上午6時許，51歲羅天義遛惡霸犬時，遭人近距離「行刑式」以槍口抵住頭部及頸部要害開16槍殺害，命喪豪宅門口，28歲槍手楊云豪躲了8天後，搭船偷渡至柬埔寨。專案小組耗時百日順藤摸瓜偵辦，發現茲事體大，涉案人數高達31人，是跨國計劃性犯罪；據悉，死者羅天義就是得罪北部某黑幫幹部，且牽扯龐大走私毒品利益糾紛，對方不惜花數百萬置他於死地。

據悉，死者羅天義就是得罪北部某黑幫幹部，且牽扯龐大走私毒品利益糾紛，對方不惜花數百萬找槍手楊云豪（左1、2）置他於死地。（圖／翻攝畫面）

高雄左營區文學路8月22日上午6時許驚傳好幾聲槍響劃破寧靜的早晨，51歲羅天義遛惡霸犬橫死街頭，從遺體傷勢研判，遭人近距離「行刑式」以槍口抵住頭部及頸部等要害開16槍殺害，嫌犯搭乘接應白色BMW轎車逃逸，作案前後不到1分鐘。警方以車追人，上午10時50分在橋頭區找到犯案車輛，已被放火焚燒，殘骸中尋獲2把槍枝，槍手人呢？監視器拍下他變裝後，翻牆進入高雄大學，沿路製造斷點，警方爬梳其移動軌跡，追查出槍手身份是來自新北28歲楊云豪。

警方調查，為了讓楊云豪熟悉作案路線，策劃殺人主嫌范嘉榮買了一輛權利車停放在新竹縣橫山鄉朱陳家祖墳，供楊云豪南下勘查地形4次，分別於8月15日18時許、15日20許、16日7時許、17日11時許，繞行死者住家附近。更可怕的是，早在7日就委託徵信業者前往死者豪宅外電桿裝設監視器，遠端監控17天，掌握死者每天上午都會單獨外出遛狗作息。

為了讓楊云豪熟悉作案路線，策劃殺人主嫌范嘉榮買了一輛權利車供楊云豪南下繞行死者住家附近，勘查地形4次。（圖／翻攝畫面）

22日一早楊云豪開權力車從新竹南下到高雄作案，槍響人亡後，迅速換裝從高雄再轉搭由共犯駕駛接應車輛潛逃至臺南，於當天再經嘉義、雲林、南投，彰化逃逸至桃園藏匿8天，最後在偷渡集團掩護下南下屏東搭乘漁船從小琉球潛逃出境，目的地是柬埔寨，向幕後金主覆命。

從埋伏、槍殺、逃亡、焚車，一條龍式運籌帷幄、分工細膩，經過專案小組百日抽絲剝繭，鎖定槍手集團、安裝監視器的徵信社、提供作案車輛的權利車集團、接應的藏匿集團以及安排搭漁船偷渡集團等「五大核心犯罪架構」。

槍手南下殺人前，還跟妻子相擁道別。（圖／翻攝畫面）

共犯於案發前一天，前往左營區加油站以水桶購買焚車滅證用的汽油。（圖／翻攝畫面）

專案人員共計追查出該集團涉案車輛7部、2把作案槍械，並對於槍手集團共犯與提供作案車輛之權利車供應商、以及幕後掩護偷渡及潛逃出境集團成員共計30人，分別依刑法殺人罪、組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、藏匿人犯、偽造文書、入出國及移民法等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。本案羈押6名犯嫌、四人遭通緝。

28歲主嫌范嘉榮，4月就開始負責策劃殺人計畫，與楊云豪有一個共通點都是北部人、有詐欺前科、目前都藏匿柬埔寨；范嘉榮已於9月6日發布通緝，楊云豪則於11月28日發布殺人通緝。將報請刑事局啟動國際合作方式，協調當地司法單位協助將其繩之以法。

從埋伏、槍殺、逃亡、焚車，一條龍式運籌帷幄、分工細膩，槍手與主嫌如今仍逍遙法外。（圖／翻攝畫面）

檯面上這些人甘願鋌而走險，不排除背後牽扯龐大走私毒品利益，而死者羅天義就是得罪北部黑幫某幹部，對方不惜花了數百萬置他於死地；案情發展至今，或許還只是冰山一角。

不良行為，請勿模仿！

