左翼黨和綠黨呼籲推行節假日補休制度

（德國之聲中文網）看一下明年的日歷，大概很多雇員都會感到沮喪：很多節假日剛好同周末重合。因此，左翼黨和綠黨的政治家們發出呼籲，應給員工在工作日安排“補休”。

綠黨福利事務專家奇努斯（（Timon Dzienus）對《萊茵郵報》表示，如果節假日剛好落在周末，這對雇員來說，不僅是一件令人沮喪的事情，同時也是非常不公平的。奇努斯強調，德國應向其他歐洲國家學習，對於和周末重疊的節假日應當予以補休。他表示，讓員工獲得充分的休息，雇主同樣可以從中受益。這位綠黨青年組織前全德發言人表示，保障足夠的節假日休息是合情合理的事情。

效仿其他國家

左翼黨也提出了補休的建議。左翼黨主席揚·範·阿肯（Jan van Aken）表示：“ 德國民眾應得的休閒時間被偷走了，這種狀況絕不能再繼續下去了。對雇員來說，這意味著他們不得不多工作，少休息。”“如果法定節假日落在周末，就必須在工作日設定一個適用於所有人的替代休假日。”

左翼黨議會黨團代表團主席培爾曼（Sören Pellmann）對《萊茵郵報》表示，全球有超過85個國家，其中包括西班牙、英國、波蘭以及美國都制定了相關規定，節假日和周末重合時，會為員工提供補假，因此德國也不應落後於人。

2026年，10月3日德國統一日以及12月26日聖誕節第二天都恰逢周六。3月8日國際婦女節在柏林和梅前州是法定假日，但2026年的“三八節”正好是個星期天。此外，11月1日的萬聖節以及10月31日的宗教改革日也都落在了周末。

聯盟黨：德國不應助長“休假心態”

聯盟黨則對補假的建議不以為然。中小企業及經濟聯盟(MIT)主席科內曼（Gitta Connemann）對《每日鏡報》表示：“為此買單的將是中小企業和德國作為投資地點的吸引力。”她表示，每增加一天假期，德國經濟就將蒙受86億歐元的損失。科內曼說，德國負擔不起這樣的“休假心態”。為了維持德國的富裕生活，德國人應該更多地投入工作。

幾周前，科內曼還對九個聯邦州將宗教改革日設為法定休假日的做法提出了質疑。她認為，這個日子已經很少有人會主動紀念，去教堂的人也寥寥無幾。

雇主方面也一直對補假建議持反對意見，理由是通過國際間的比較可以看出，德國的公共節假日本來就已經非常之多，而且還有很長的法定帶薪假期。

