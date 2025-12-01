左耳失聰2寶媽！47+濱崎步「5招少女感」美麗樂活養成術





日本天后濱崎步在中國演唱，前一天竟遭無故取消，但她仍敬業錄製「無人演唱會」，且透過IG轉發「繁體中文報導」掀起各界關注熱議。47+駐顏有術的濱崎步，曾歷經左耳失聰困境，加上升格2寶媽生活轉折，仍堅定歌唱事業，近年開唱凍齡體態也再次成為「嬌點」，帶你一窺濱崎步「5招少女感養身之道」 。

1.濱崎步左耳失聰不放棄唱歌

濱崎步出道至今27年，近年演唱體態近乎凍齡，甚至曾有粉絲讚賞「她跟出道時一樣」！最令人佩服的是，創作能量豐沛的濱崎步，時常透過歌詞展現獨道人生哲學，不但沒有被左耳失聰病況打敗，聽力受損反而成為勇闖世界的力量：「儘管如此我也想繼續當歌手。所以我用剩下的右耳一直唱下去，唱到不再能唱為止，永不放棄。作為專業歌手，一定會把最好的歌曲傳達給大家」，正向態度成為她越活越年輕的關鍵。

2.先了解膚質再選保養品

除了心態永保年輕，濱崎步對於護膚保養也有自己的堅持，她曾坦言：「當媽媽之後，很難花時間自己去護膚，通常都會交給專業人士來幫忙」，御用美容師高橋美佳也曾提到，在針對臉部護理時搭配按摩會有幫助，頭部還會搭配刮痧板促進血氣循環。



至於時常面對的卸妝清潔部分，她因為工作需要常常化濃妝，建議大家「先了解自己的膚質，才能選擇適合的保養品」。

3.「長壽飲食法」健康養生

飲食控管方面，她會在長時間出遊時，請廚師以日本提倡的「長壽飲食法」準備三餐，幫助腸道消化與控制血糖：

以全穀類、穀物麥片、和煮過的青菜為主。

避免吃奶製品、肉類。

以天然食物取代加工食品。

攝取高纖維、高複合式碳水化合物、低脂肪等低GI飲食。

4.家中健身房維持體態

飲控+運動絕對是維持健康不二法門，尤其濱崎步家中設有健身房，平時她除了透過皮拉提斯、瑜伽、空中瑜伽和芭蕾保持運動習慣，也會依據身體狀況調整適合的運動菜單，再加上注重保溼與保暖，泡澡成為運動後放鬆養身之道，肌肉拉伸和水療都能刺激血液循環、釋放壓力，讓身體保持彈性。

5.香氛蠟燭、深呼吸療癒身心

濱崎步空閒時會點上喜歡的「香氛蠟燭」，也會在這時敷面膜保溼，邊護膚邊搭配深呼吸，加乘放鬆身心靈療癒自己。

此外，早起睡前時刻她也常透過「慢慢深呼吸」的生活習慣，重拾平靜力量。濱崎步曾說：「越是忙碌時，越要放寬心情、好好深呼吸」，熱愛歌唱與堅定心態，帶著她一步步往前走，正能量人生態度，也絕對是她常保少女感美麗樂活重要原因。

