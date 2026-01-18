左臉腫脹影響外觀 手術治療修補凹陷

臉頰兩側出現紅腫，有可能是腮腺炎、或者是腮腺瘤，兩者有什麼差別呢？一般來說，耳朵下方、臉頰突然腫起來，很有可能是因爲腮腺炎，主要是腮腺病毒感染，也就是俗稱的豬頭皮，症狀跟感冒很類似，正常的話5到7天就會恢復。至於腮腺瘤，顧名思義是細胞增生，長出的腫瘤，大多是良性，但是它不會痛，只是因為腫瘤壓迫的關係，可能會有臉歪嘴斜的情況出現，治療方式主要是透過手術切除。帶您看到台北慈濟醫院這個實際案例。

「左側右側有一個明顯的不對稱，那左側就可以看到一個，比較相對低密度 也就是比較，液態型的內容物在腮腺。」

影像中，左側臉頰上，一塊不規則的凸起，這是來自56歲的陳女士，臉頰出現約4公分腫塊，卻不會疼痛，外觀改變讓她自信受挫，經過醫師評估後，手術切除腫瘤的同時，採用"旋轉皮瓣"修補，降低術後凹陷與外觀影響。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 蔡祐任：「在傳統上當這個傷口，它通常是從耳前，一直往下走到我們的下巴， 也就是我們臉部和頸部的交界，所以說這個手術的 以傳統來講，手術的一個術後凹陷 臉部的凹陷，有時候在所難免，但是我們在補上皮瓣之後，不只有達到一個完整的治療，也讓病人在美觀上面，恢復到自己的一個自信。」

過去腮腺手術傷口往往長達10公分，術後臉部容易留下凹陷，但現在透過頸部肌肉同步修補、隱藏式切口設計，外觀影響已經大幅降低；不過手術過程中，最需要謹慎處理的，其實是腫瘤與神經之間的關係。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 蔡祐任：「因為我們的腮腺跟這個顏面神經， 是非常地接近，而且顏面神經就錯綜複雜的，在腮腺之中， 那所以如果今天腫瘤是惡性， 它具有侵犯性的時候， 有些病人他會以顏面的偏癱來表現。」

醫師表示 腮腺腫瘤並不能只看外觀來判斷；根據臨床統計約有8成屬於良性，但仍有2成是惡性腫瘤，在初期不一定會痛，導致延誤治療風險升高。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 蔡祐任：「腫塊和一般發炎反應，一個比較好的區別，在於大部分的腫塊，它是比較沒有疼痛感，那也是隨著時間會比較長一點點，會逐漸地變大，那它的病程 相對於一些急性的炎症，可能時間會相對比較久一點點。」

醫師提醒腮腺腫瘤，初期症狀不明顯，不過只要臉頰或耳下摸到不明腫塊、持續未消，如果檢查為惡性的話，及早治療五年存活率仍能高達70%以上。

