左轉失控撞5車1機車！台南環保回收車疑車速過快釀禍 台電變電箱也遭殃

台南一輛環保回收車疑因車速過快，左轉失控連撞停在騎樓內的5輛汽車和1輛機車，造成多處財物損失。同一天，高雄岡山也發生一起左轉車輛未禮讓直行車的交通事故，導致三車受損。這兩起事故都發生在同一天上午，都與左轉車輛有關，所幸沒有人員受傷，但提醒駕駛人轉彎時應減速並遵守交通規則，避免類似事故再次發生。

在高雄大義二路與仁壽路口，一起因左轉車未禮讓直行車而引發的交通事故造成三車受損。事發於24日上午9點多，62歲郭姓男子駕駛白車準備左轉，看到快車道上的車輛停下來就直接轉彎，結果撞上外側綠燈直行的綠色車輛。這一撞導致綠車失控，車身左轉又撞上白車後方的黑色車輛。黑車被卡住，被綠車牽制拖行，繞了近半圈才停下來。岡山交通分隊分隊長李俊德表示，轉彎車應讓直行車先行，違者可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

同一天上午，台南安平區也發生一起嚴重的交通事故。一輛環保回收車在左轉進民權路四段時失控，撞壞了停在騎樓的多輛車輛。肇事的環保回收車駕駛是47歲龔姓男子，他疑似因車速過快，轉彎幅度過大而失控釀禍。

台南市警第四分隊交通分隊小隊長葉俊麟表示，這起事故造成騎樓停放的5輛汽車及1部機車遭到擦撞，並波及民宅鐵捲門及台電變電箱。警方調查顯示，肇事駕駛酒測值為0，幸好沒有撞到人，但這五輛車和民宅鐵門等財物損失，肇事者將面臨相當金額的賠償。

這兩起事故都提醒大家，在駕駛過程中必須時刻保持警覺，特別是在轉彎時要減速慢行，並確實遵守交通規則，讓直行車先行，以避免不必要的交通事故發生。

