左轉撞飛斑馬線上2路人！ 新北男辯「Ａ柱擋視線」挨重罰

監視器錄下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）





傻眼！新北市一名王姓男子，前天（10日）深夜駕車行經新莊龍安路、西盛街口時，視線疑似被A柱擋住，未注意到當時行人穿越道上有2名男子要過馬路，直接將2人撞飛，導致2人受傷送醫，所幸並無生命危險，確切車禍事故原因仍待後續進一步釐清。

據了解，這起車禍發生在前天（10日）深夜10時許，48歲王姓男子駕車來到新莊地區要拜訪朋友，沿著西盛街行駛，行經龍安路口要左轉時，卻未注意到22歲卓姓、25歲孫姓男子走在行人穿越道上要過馬路，當場撞飛2人。

警方到場釐清車禍原因。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局獲報到場時，急忙將2人送往醫院救治，經檢視後發現孫男疑似骨盆及身體多處擦挫傷，卓男則是右手疑似脫臼及身體多處擦挫傷，所幸均無生命危險。

轄區新莊警方獲報到場時，發現王男酒測值為0，車上也並無違禁品，王男宣稱是被A柱擋住視線，確切車禍事故原因仍待進一步釐清，警方後續也將依《道路交通管理處罰條例》第44條第4項開罰，將處以新台幣1萬8千元以上，3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕照1至2年。

新莊分局也呼籲，駕駛人行經路口轉彎時，務必減速慢行並確實注意行人動態，禮讓行人優先通行；行人穿越道路亦應遵守交通號誌及標線規定，注意來車狀況，共同遵守交通安全規則，以維交通安全。

