左轉撞飛斑馬線上2路人！ 新北男辯「Ａ柱擋視線」挨重罰
傻眼！新北市一名王姓男子，前天（10日）深夜駕車行經新莊龍安路、西盛街口時，視線疑似被A柱擋住，未注意到當時行人穿越道上有2名男子要過馬路，直接將2人撞飛，導致2人受傷送醫，所幸並無生命危險，確切車禍事故原因仍待後續進一步釐清。
據了解，這起車禍發生在前天（10日）深夜10時許，48歲王姓男子駕車來到新莊地區要拜訪朋友，沿著西盛街行駛，行經龍安路口要左轉時，卻未注意到22歲卓姓、25歲孫姓男子走在行人穿越道上要過馬路，當場撞飛2人。
新北市消防局獲報到場時，急忙將2人送往醫院救治，經檢視後發現孫男疑似骨盆及身體多處擦挫傷，卓男則是右手疑似脫臼及身體多處擦挫傷，所幸均無生命危險。
轄區新莊警方獲報到場時，發現王男酒測值為0，車上也並無違禁品，王男宣稱是被A柱擋住視線，確切車禍事故原因仍待進一步釐清，警方後續也將依《道路交通管理處罰條例》第44條第4項開罰，將處以新台幣1萬8千元以上，3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕照1至2年。
新莊分局也呼籲，駕駛人行經路口轉彎時，務必減速慢行並確實注意行人動態，禮讓行人優先通行；行人穿越道路亦應遵守交通號誌及標線規定，注意來車狀況，共同遵守交通安全規則，以維交通安全。
更多東森新聞報導
抽獎中iPhone！新北女誤信秒寄提款卡 警及時攔截阻詐
所長遭女毒蟲撞死！父卑微求法官判死 怒批：可教化是詐騙
碩士男是捷運之狼！伸鹹豬手襲臀性騷女乘客 下場出爐
其他人也在看
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
高金素梅涉貪「關鍵帳房」浮出！竟是金曲歌王岳父
政治中心／李汶臻報導7連霸無黨籍原住民立委高金素梅因涉嫌詐領助理費、違反《醫療器材管理法》及詐領某協會補助款等3案，2月10日驚傳住處與國會辦公室遭搜索。高金素梅稍早因身體不適台大掛急診，檢察官評估她目前的身體狀況不適合繼續訊問，因此暫時請回、但限制出境。全案焦點轉向涉案人員，其中高金素梅前辦公室主任張俊傑的女兒，被指涉嫌將個人帳戶提供給其父親使用；值得一提的是，張俊傑女兒雲雅舜的另一身分，其實是金曲獎排灣族歌手Matzka的妻子。
檢調大動作搜索高金素梅！疑涉案理由曝光了 黃國昌坦言：蠻震驚的
即時中心／黃于庭報導無黨籍立委高金素梅驚傳遭搜索，檢調今（10）早大動作前往她的住處、國會辦公室，展開相關行動；而北檢稍早證實，她因疑涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法，以及詐領某協會補助款，指揮國安站調查官兵分30路、約談18人到案說明，目前持續調查釐清中。對此，民眾黨主席黃國昌聽聞此事，也坦言確實「蠻震驚的」。
曾辦重大共諜案！「調查局朱茵」陳詩茹移送高金素梅 超強學歷曝光
檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉嫌貪污、違反醫療器材管理法及詐欺等案，今陸續將多達15名被告移送台北地檢署複訊。在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹，因俐落的執勤風采與神似港星朱茵的氣質，意外成為媒體焦點，而她過去曾偵辦多起重大共諜案件，在調查體系內素有實力派辦案官之稱。
高金辦公室遭搜索 這3立委也官司纏身
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭搜索，原因尚待檢方說明，傳出是因高金在上屆立委選舉時，疑有選舉資金來自中國，疑涉犯《反滲透法》，但也有媒體報導是因助理費核銷問題。若是...
過年求財妙招！命理師授「五色錢生財法」 財運旺整年
農曆新年即將到來，許多民眾紛紛換新鈔迎接新財運。命理師湯鎮瑋分享「五色錢鈔生財法」，準備5種顏色的鈔票，裝入全新紅包袋中，並在過年期間、立春、元宵等時機到廟裡過香火，再唸8字口訣，讓財運旺整年。
韓國瑜護航高金素梅？律師問這句嗆爆了
[NOWnews今日新聞]原民立委高金素梅國會辦公室今（10）日遭檢調搜索，立法院長韓國瑜力挺稱，相信高金素梅經得起考驗，還呼籲檢調要保有高貴靈魂，千萬不要當政治打手；對此，律師林智群狠酸，「現在是刑...
高金素梅輸入中國製快篩不單純？醫對比小吃店拿16億標案：救人卻被抓貪污
春節倒數，台北地檢署（北檢）10日一早指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談被控涉嫌詐領助理費、非法輸入快篩等案的無黨籍立委高金素梅到案，為政壇投下震撼彈；案件最新，高金素梅於今（11）日凌晨已離開北檢。醫師蘇一峰對此在臉書砲轟「司法雙標」，表示高金素梅募集快篩給民眾使用，卻要被抓成貪污，反觀綠營吃的滿嘴油卻沒事。 高金素梅及助理張俊傑等人涉嫌以人頭詐領助......
高金案驚見Matzka妻涉洗錢移送 雲雅舜凌晨50萬元交保
台北地檢署偵辦立委高金素梅涉嫌詐領助理費、詐領公益補助款及非法輸入藥材等 3 案，昨（10）日大規模動員兵分 30 路搜索。其中最引發娛樂圈關注的，是金曲歌王 Matzka 的妻子雲雅舜，因擔任高金素梅助理，竟也名列約談名單。檢調懷疑，雲雅舜涉嫌提供金融帳戶供高金素梅創立的「台灣原住民多族群文化交流協會」運用，掩飾詐領補助款的金流，被依洗錢罪嫌移送北檢複訊。11日凌晨3時許，雲雅舜以50萬元交保。
高金素梅複訊身體不適！先請回限制出境出海 癱挽法警手臂離去
無黨籍立委高金素梅昨因涉詐領補助款，另涉利用人頭輸入中國製快篩及以原住民多族群文化交流協會詐領補助，分涉貪污、醫療器材管理法及刑法詐欺等罪嫌而被搜索及約談；調查局國安站調查官今凌晨0時55分，將高金移送北檢複訊，但凌晨1時30分即因身體不適，檢方因此諭知限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問。
我不是RAV4，我是Suzuki新世代Across
近日Suzuki發表新世代Across，你以為我放錯圖，但其實也不意外，因Across就是和第六代RAV4雙生車型，外觀與內裝設計也都沒有加以修改如出一轍。乍看圖片你會以為這是第六代RAV4，和 e Vitara與Urban Cruiser相同，該車為RAV4雙生車型Across。其實在2020年時Suzuki推出的Across就是五代RAV4車型，如今隨著六代RAV4的上市，Suzuki也在近日帶來新世代Across。 有別於RAV4提供三種不同外型，Across則選擇RAV4 Adventure，由於為雙生車型，因此在內外觀方面Across都維持和RAV4相同的設計規劃，唯一變動就是更換廠徽與銘牌而已。 動力部分Across選擇PHEV插電式油電系統作為對市場溝通，在搭載的2.5升擎搭配兩具馬達下，具有304hp最大馬力輸出。之後Across則會陸續在歐洲市場推出。Across和RAV4是雙生車型，此次新世代Across則選擇RAV4 Adventure車型。Across座艙和外觀一樣皆保留RAV4設計。Across採2.5升PHEV動力。這車是Across不是RAV4。《原文詳見
高金身體不適送醫擇期再審 他曝最新狀況
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日搜索高金位於陽明山的住處與國會辦公室，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。高金素梅...
高金素梅涉3大案！金曲歌手妻50萬交保 協會理事長30萬交保
高金素梅於晚間12時54分抵達台北地檢署複訊，不過在約莫40分鐘以後，高金素梅在應訊時，檢察官訊問前確認其身體狀況時，高金素梅向檢方表示身體不適，因此檢察官諭知被告限制出境出海，並視其身體恢復狀況擇期訊問，最後高金素梅在2名助理的攙扶下離開北檢。檢方訊後裁定協助...
這些藍營立委官司纏身 若判刑定讞恐遭解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過一年後獲交保，上月初2日拜會國民黨立院黨團，國民黨立委羅智強說，除了柯文哲，民眾黨主席黃國昌與國民黨團總召傅崐萁，都可能是下一個被抓的。不料羅...
「越獄大王」徐開喜落網！出庭作證被查出通緝 76歲解送歸案
現年76歲的徐開喜人稱「越獄大王」，昨天（11日）早上前往高等法院出庭作證時，法院人員查出因為另外涉及一宗毒品案被台中地檢署通緝，法院當庭通知轄區中正一分局警方前來逮人，警方到場後將他帶回派出所進行人別訊問，隨後解送歸案。據了解，高等法院審理一宗案件傳喚徐開喜出庭作證，沒想到他到法院後，院方人員輾轉
大翻車！高金素梅被搜索 翁曉玲聲援瞎喊「大罷免2.0再起」被嗆翻
無黨籍立委高金素梅的住家和立院辦公室今（10）日遭檢調搜索，涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等，更由調查局國安站報請北檢偵辦。國民黨立委翁曉玲卻發文力挺高金素梅，稱「大罷免2.0再起！賴清德搞罷免不成，現換手搞司法追殺在野！」但貼文也湧入不少網友指出，檢方理由明確，卻把刑事偵辦說成政治追殺，更有網友表示「希望你是下一個」。
慶盧秀燕當選也報公帳！吃米其林、高檔鐵板燒 台中前局長涉貪認罪
台中市政府前局長吳存金，被查出在地政局長任內，以家庭聚餐單據，詐領首長特別費共計新台幣6萬8679元，涉貪起訴後11日首度開庭，她認罪，請求法院減刑並給予緩刑機會。庭後吳存金拿著包遮臉，告訴採訪記者：「請不要為難我。」
談林宅血案 律師：國民黨連辦後事都搞林義雄
電影《世紀血案》日前殺青記者會引發高度爭議，也讓「林宅血案」近日成為台灣社會討論焦點。台北101董座賈永婕日前在社群連發三篇文直呼「我想知道真相」，讓討論度進一步升高。林智群律師今（11）天發文寫下，林家血案還有後續。他說，國民黨不是搞死你的家人就結束了，它連辦後事都要搞你。
60萬內買車時代要結束了！台灣國民神車走到盡頭？
在台灣賣了19年的三菱Colt Plus，最近因產量驟減再度成為話題焦點。市場傳出經銷端接獲停產訊息，不過中華三菱對外仍強調持續生產中。只是數據一攤開，外界難免聯想，這台國民小車是否已走到轉折點。
北市內湖民宅大火！全面燃燒「多人受困」 目前救出4人
即時中心／林韋慈報導台北市內湖區東湖路一棟民宅今（11）日上午驚傳火警！警消獲報趕抵現場，發現一樓全面燃燒，現場多位民眾受困，消防人員搶救中。