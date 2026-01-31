左轉未停讓！北投婦過馬路遭撞慘亡 貨車司機沒和解仍獲緩刑

記者楊忠翰／台北報導

林姓司機駕駛小貨車左轉撞死行人穿越道上的鄭姓老婦。（圖／翻攝畫面）

台北市1名75歲鄭姓老婦，去年7月間穿越西安街一段時，遭左轉的小貨車撞倒在地，經送醫搶救後仍傷重不治，檢方偵結後起訴林姓司機；台北地院認為，林男開車未依規定禮讓行人，遂依過失致死罪判他1年10月徒刑，緩刑5年，全案仍可上訴。

檢警調查，2025年7月10日中午12時55分，林男駕駛小貨車行經致遠一路一段46巷，欲左轉駛入西安街一段時，未依規定停讓走在行人穿越道上的鄭婦，導致鄭婦遭撞後倒地不起，警消緊急將她送醫救治，仍因多重器官創傷性損傷骨折而亡。

法官指出，當時路況只須稍加留意，即可發現行人存在，林男卻未依規定停車，使得行人穿越道功能蕩然無存，對道路交通安全所生危害非微，依法加重其刑；但這起事故發生後，林男主動向警員表明肇事並接受裁判，符合自首要件，依法減輕其刑。

法官認為，林男並無前科，犯後坦承犯行，儘管未與家屬達成和解，但家屬理解林男已展現調解誠意，願意在刑事部分讓步；考量林男過失責任程度、智識程度、家庭生活及經濟狀況等情狀，遂依過失致死罪判他1年10月徒刑，緩刑5年，全案仍可上訴。

